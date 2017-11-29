نقل دولى القاهرة يطالبون بالتخلى عن شهادة الفياتا

أمانى العزازىطالب أعضاء شعبة النقل واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة (مرحلى البضائع) مصلحة الجمارك بإعفاء العاملين بالنشاط من تقديم شهادة الاشتراك بـ«الفياتا» العالمية، للحصول على منشور الإجراءات للتعامل مع الموانئ.وخاطبت الشعبة رسميًّا وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتصدر تعليمات

أمانى العزازى

طالب أعضاء شعبة النقل واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة (مرحلى البضائع) مصلحة الجمارك بإعفاء العاملين بالنشاط من تقديم شهادة الاشتراك بـ«الفياتا» العالمية، للحصول على منشور الإجراءات للتعامل مع الموانئ.

وخاطبت الشعبة رسميًّا وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتصدر تعليماتها للإدارات المختصة بميناء الإسكندريه لعدم إجبار أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى على الاشتراك فى منظمة الفياتا السويسرية، وتقديم الشهادة كشرط للحصول على منشور الإجراءات.

وقال أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة، إن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لم ينص على الاشتراك بالفياتا كشرط للحصول على منشور الإجراءات، فى حين نصت اللائحة التنفيذية عليها، وهى لا تعلو على القانون.

وطالب مصلحة الجمارك بأن يكون شرط تمتع الشركات العاملة فى مجال خدمات النقل الدولى واللوجيستيات بمنشور البوالص المجمعة هو عضويتها بالشعبة، لافتًا إلى مخالفة الجمارك للقانون حيال تصميمها على عضوية الممارسين للنشاط بمنظمة الفياتا العالمية.

وقال إن أعضاء الشعبة لديهم ما يؤهلهم لتطبيق جميع المعايير المحلية والدولية فى مجال النقل الدولى واللوجيستيات، وهم حاصلون على ترخيص مزاولة النشاط من سلطة الطيران المدنى، وهو أعلى سلطة فى مجال الطيران، بالإضافة إلى حصولهم على الدورات التدريبية بما يؤهلهم لتطبيق المعايير المحلية والدولية فى مجال النقل الدولى واللوجيستيات.

واستنكر الشيخ طلب الجمارك عضوية منظمة الفياتا العالمية، للسماح للشركات المصرية التى تعمل على أرض مصرية بالحصول على منشور الإجراءات ودخول الموانئ المصرية.

وطالب الجمارك بوقف التعسف مع الشركات المصرية وتصحيح الوضع الخطأ فى تطبيق القانون والحفاظ على العملة الصعبة، ووقف إهدارها.

وأوضح الشيخ أن العضوية فى هذه المنظمات يجب أن تكون اختيارية للشركات المصرية ولا ينبغى ضرورة القيام بدفع الاشتراك فى هذه المنظمة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وبحجة تطبيق المعايير الدولية فى مجال النقل الدولى متعدد الوسائط.

يذكر أن مصلحة الجمارك أصدرت منشور الإجراءات رقم لسنة 2010 بخصوص ضوابط البوالص المجمعة اشترط مجموعة من المستندات المطلوبة للعمل بنظام البوالص المجمعة «وارد وصادر وبحرى وجوى»، شملت تقديم شهادة الفياتا.