الإسكندرية

نقل تبعية مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لـ«وزارة العدل»

ونقل العاملين بمشرحة كوم الدكة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى مصلحة الطب الشرعي
مها يونس 9:56 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 9:56 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا نُشر بالجريدة الرسمية في الخامس والعشرين من يوليو الحالي، يفيد بنقل تبعية مشرحة كوم الدكة، الكائنة بمحافظة الإسكندرية والتابعة لهيئة الإسعاف المصرية، إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل. وتضمّن القرار نقل العاملين بمشرحة كوم الدكة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، وذلك بالتنسيق فيما بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وكانت قد شهدت مشرحة كوم الدكة آخِر تطوير لها خلال عام 2014 وذلك بعد توقفٍ دام خمسة أيام تضمّن أعمال الصيانة التي شملت صيانة وتجديد الثلاجات، وإعادة شحن التكييفات، وتغيير المراوح والخراطيم، وتغيير الكمبروسر العام للمكيفات، وغرفة الطوارئ بالمشرحة، عقب تشغيل 27 عينًا في ثلاجات مستشفيات الإسكندرية ، وتمّت أعمال الصيانة بالتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية، وجهاز الخدمات بالقوات المسحلة.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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