«نقل النواب» توصي بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين الوزارات المرتبط نشاطها بنهر النيل

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين جميع الوزارات المرتبط نشاطها بنهر النيل (النقل، الزراعة، السياحة، الري، البترول، التجارة والصناعة) مع وزارتي التخطيط، المالية؛ لبحث كيفية تعظيم الاستفادة الاقتصادية والخِدمية من المجرى الملاحي لنهر النيل، من دمياط حتى أسوان، بما يضمن تحقيق أفضل عوائد اقتصادية لتلك الوزارات جميعًا.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة العامة للنقل النهري، العام المالي الجديد 2023/ 2024.

وبلغت الموازنة الاستثمارية للهيئة للنقل النهري للعام المالي 23/ 24 بلغت 598 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي 22/ 23 نحو 650 مليونًا، بعجز قدره 52 مليون جنيه، بنسبة عجز 8%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/ 2024 فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهري، وبحضور ممثلي وزارة النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل النهري اللواء مفيد صلاح، وبحضور ممثلي وزارةالمالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة للنقل النهري في 23/ 24 وصل إلى 775 مليونًا و346 ألف جنيه، بزيادة عن العام الحالى 22/ 23 قدرها 36 مليونًا و481 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 5%، وتم تقسيم الموازنة على النحو التالي: موازنة جارية قُدّر لها مبلغ إجمالي 65 مليونًا و906 آلاف جنيه، وموازنة استثمارية قُدّر لها مبلغ إجمالي 598 مليون جنيه.