«نقل النواب» توصي بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق الزراعي من أسيوط إلى قنا

أوصت لجنة لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد بزيارة لمحافظة سوهاج لتفقد وعمل معاينة للطريق علي أرض الواقع .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الطلب المقدم من النواب: مي مازن، إبراهيم خليفة أبو دوح، نشأت فؤاد عباس، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي الواصل بين محافظة أسيوط ومحافظة قنا مروراً بمراكز محافظة سوهاج.

وقالت النائبة مي مازن عضوة مجلس النواب إن الطريق يشهد ازدحاما وتكدسا للمرور ، وهناك العديد من المطبات الكثيرة ،التي تؤدي إلى العديد من الحوادث.

وطالب النائبة مي مازن مقدمه طلب الإحاطة بضرورة تشكيل لجنة للمعاينة علي أرض الواقع للطريق .

ومن جانبة قال النائب علاء عابد إنه منذ إنشاء الطريق الشرقي والطريق الغربي، تم إهمال الطريق الزراعي وتساءل رئيس لجنة النقل والمواصلات، هل سيتم استخدام الطريق الشرقي والغربي ويتم إهمال الطريق الزراعي ،وهل المحاور التي تم إنشائها أدت الي إهمال الطريق الزراعي.

وطالب النائب علاء عابد باستراتيجية الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن الطريق الزراعي الواصل بين محافظة أسيوط وقنا مرورا بمراكز سوهاج ، مطالبا بوضع حل جذري للطريق.

ومن جانبة قال المهندس محسن زهران رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بهيئة الطرق،إن الطريق الزراعي لا غني عنه ، وجاري ازدواج الطريق من أسيوط المدينة الي ديروط بمحافظة سوهاج بمسافة 60 كيلو حيث إنه تم ازدواج الطريق من المنيا الي أسيوط.

وأكد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بهيئة الطرق،أنه تم رفع كفاءة الطريق أسيوط لصدفا ،ومن صدفا لطما متوقفا عن العمل لحين إنتهاء مبادرة حياة كريمة من الانتهاء من تنفيذ المرافق ، وأيضا تم وقف العمل من «طما لطهطا» أيضا لحين انتهاء مشروع حياة كريمة من المرافق .

كما أوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة والنائبة مي مازن، والنائب فؤاد نشأت، النائب أحمد عبد السلام قورة وبحضور التنفيذيين .