«نقل النواب» توصي بتدبير 250 مليون جنيه لتنفيذ مشروع تطوير كورنيش مطروح

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، تبنّي فكرة مشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح، والذي تم استعراضه من جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي. جاء ذلك على هامش لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد وأعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة وبحث طلبات أهالي مطروح، بمكتبة مصر العامة.

وأضاف النائب علاء عابد أن مثل تلك المشروعات يواكب التطور التنموي الكبير الذي تشهده الدولة المصرية، وفي ظل ذلك التطوير فتكلفة فكرة المشروع لم تعد كبيرة بالشكل الكبير، حيث إن التكلفة الإجمالية 250 مليون جنيه لتحويل كورنيش مرسى مطروح إلى منطقة حضارية استثمارية واستغلال مساحات الكورنيش.

وأوصى عابد نواب محافظة مطروح بالتقدم بإاقتراح برغبة للمشروع؛ لدراسة أبعاده في المجلس والعمل على اتخاذ خطوات أولية له.

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء علاء عابد، والوفد المرافق.

كان اللواء مرتضى آمون، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، قد أكد أن أول المشروعات القومية بمحافظة مطروح، ازدواج طريق (مطروح- سيوة)، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم العمل به على 6 قطاعات؛ كل قطاع بطول 50 كم، ومكون من 3 حارات.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه تم البدء في ثلاثة قطاعات، والانتهاء من المدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء العمل في القطاع الرابع، الأسبوع المقبل،

ولفت إلى أنه تم تقسيم العمل إلى قسم الأعمال الترابية، وقسم الرصف الخرساني، مؤكدًا أنه يتم العمل الفترة الحالية على 200 كيلو اتجاه سيوة- مطروح.

كما استعرض رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي مشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح، وجعله منطقة استثمارية حضارية كبرى لمواكبة عصر التقدم والتحول الذي تشهده الدولة المصرية.

وأضاف آمون أنه سيتم استغلال المساحات بكورنيش مرسى مطروح وعمل منطقة سياحية استثمارية حضارية، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع 250 مليون جنيه.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.

واستقبل الوفد أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ لمحافظة مطروح، النائب رزق علوان، عضو مجلس الشيوخ، والنائب جمال الشورى، والنائب عيسى أبو تمر،

والنائب حسن أبو قديره، والنائبة فتحية السنوسى، أعضاء مجلس النواب، والعمدة عبد الله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وقيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح.

وتقوم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد وأعضاء اللجنة، بزيارة لمحافظة مطروح تطّلع فيها على أهم مشروعات النقل والمواصلات بالمحافظة من إقامة عدد من الطرق القومية والرئيسية وبين مدن المحافظة، بالإضافة إلى تفقُّد منفذ السلوم البري وتطويره.

وكذلك استعراض أهم جهود المحافظة في رفع كفاءة ومدّ وإقامة مزيد من الطرق ومناقشة أهم المشكلات والعقبات ومطالب المحافظة لحلّها مع العمل على المشاركة في تحقيق مزيد من الخدمات للمواطنين في قطاع النقل والمواصلات.

وبدأ وفد اللجنة أولى جولاته بتفقُّد منفذ السلوم البرى، لمتابعة أعمال التطوير الجارية حاليًّا لتحقيق مزيد من تيسير حركة السفر والتنقلات بين مصر وليبيا ودول شمال أفريقيا، ثم توجه إلى طريق السلوم- مطروح.