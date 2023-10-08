«نقل النواب» توافق علي منح استغلال محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا لموانيء أبو ظبي

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد علي مشروع قانون بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل واستغلال،وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا لموانيء أبو ظبي .

وأشادت لجنة النواب بجهود وزارة النقل وخاصة فيما يخص التفاوض الذي تم مع شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ “شركة مساهمة عامة” والذي جعل اللجوء لمركز القاهرة للتحكيم الدولي حال وجود خلاف أو نزاع بين الطرفين.

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا عالميا للتجارةواللوجستيات باستغلال موقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحةوالتجارة العالمية، وموافقته على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لإنشاء البنية التحتيةوالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، وذلك في إطار مواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه وفقا لمخطط شامل تم إعداده بمعرفة وزارة النقل تضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط (توشكي/ أبو سمبل / /قنا/ سفاجا لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بتوشكي وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجا وإضافة خدمات أخرى مثل نشاط خدمة الحاويات والصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات علي مستوى عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية التطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وذكرت المذكرة أنه لما كان مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا من المشروعات المهمة في منطقةالبحر الأحمر ويحتاج إلى خبرات عالمية متخصصة.

وأشارت المذكرة إلي أن وزارة النقل قررت متمثلة في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال يضم تحالف شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ “شركة مساهمة عامة”،شركة سيلفر انكر فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد) وذلك لضمان أعلى مستوى من الكفاءة على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الانهاء المبكر إعادة تسليم المحطةمتعددة الأغراض إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. وبناءً على ماتقدم.

و نص مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة النقل بمجلس النواب في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء،وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطةمتعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا لشركة سفاجا لتشغيل المحطات شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة “تحت التأسيس” والمؤسسة من تحالف شركة أبوظبي للموانئ “شركة مساهمة عامة ” – شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.