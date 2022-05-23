«نقل النواب» توافق علي قرض صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة 251 مليونا و607 آلاف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

وقال العميد وائل نعيم مساعد وزير النقل، إن تطوير نظم الإشارات من الأقصر للسد العالي يأتي في إطار مشروع تطوير الإشارات الذي تقوم به وزارة النقل ، علي عدة مراحل، من القاهرة للإسكندرية ، ومن نجع حمادي لأسيوط ، ومن نجع حمادي للأقصر ، ومن القاهرة لبني سويف، من الإسكندرية لأسوان السد العالي ، وسيتم عمل منظومة كاملة لتطوير منظومة إشارات القطارات وسنعمل خلال الفترة القادمة علي قطارات الدلتا طنطا المنصورة، المنصورة القاهرة.

من جانبه، تساءل رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، عن أسباب الزيادة الكبيرة فى بند 6 مصروفات سنوات سابقة من 10 ملايين جنيه عام 2021/2022 إلى 603 ملايين عام 2022/2023.

وأيضا أسباب التراجع الشديد فى إيرادات النشاط الأخرى والذى بلغ نحو 5.300 مليار جنيه، وما هي تلك الأنشطة الأخرى المستهدفة، تراجع صافى الربح العام بنحو 888 مليونا،

ونسبة التنفيذ الفعلية للمشروعات فى الخطة الاستثمارية للعام المالى السابق 2021/2022