«نقل النواب» توافق على موازنة هيئة السكة الحديد للسنة المالية «2022 - 2023»

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة الهيئة العامة لسكك حديد مصر للسنة المالية 2022- 2023 بإجمالي 43584125000 جنيه.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية لهيئة السكة الحديد لمواجهة الأعباء الضرورية فيما يخص التزامتها، والتي تقدر بمبلغ 500 مليون جنيه.

واستعرض هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة العامة لسكك الحديد للشئون المالية موازنه الهيئة وبنود التكاليف والمصروفات والأرباح والخسائر لهيئة السكة الحديد للسنه المالية «2022 – 2023».

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هيئة السكة الحديد من الملفات الوطنية ويعد من اهم الملفات لدى لجنة النقل والمواصلات، مؤكدًا أن هيئة السكة الحديد في مصر تعد ثاني أقدم سكة حديد في العالم والأولى في الشرق الأوسط ولكن طالتها يد الإهمال لسنوات عديدة.

وأضاف النائب علاء عابد، أننا خلال السنوات الأخيرة شهدنا تطورات في مرفق هيئة السكة الحديد لم تشهده من قبل، لافتا إلى أن هذا المرفق الهام والحيوي والذي يخدم شريحة هامة من الشعب المصري، لافتا إلى أن القيادة السياسيه المصرية حريصة دائما علي توفير حياة أفضل للمواطن المصري وتوفير وسائل مواصلات تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس، نشكر الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة النقل على الإنجازات التي تتم في جميع المناحي بالدولة المصرية من مشروعات قومية وبنية تحتية.

وأضاف النائب وحيد قرقر، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة واستطاعت الحفاظ على توفير حياة افضل للمواطن، وذلك في ظل التطورات الجديدة ، ومنها جائحة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية والمتغيرات الجديدة التى طرأت على العالم، مطالبا بزيادة حجم النقل علي السكة الحديد لتخفيف النقل علي الطرق.

ومن جانبه، تساءل النائب محمد جبريل عن كيفية إدارة أصول هيئة السكة الحديد بما يعود بالفائدة علي الهيئة وتعظيم الإيرادات والورش غير المستغله وإيجار المباني .

وقال النائب نادر الخبيري إن هناك دورا فعالا لسكك حديد مصر، ولها بعد اجتماعي وقومي، مؤكدًا أنها تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، قائلًا السكة الحديد زي رغيف العيش، ونطالب وزارة الماليه بتوفير الاعتمادات المطلوبة لهيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطويرها وتجديدها.

من جانبه، أشاد النائب خالد عبد المولى، بأداء الهيئة العامة لسكك حديد مصر، مؤكدا أن هذه المنظومة تم تطويرها وتجديدها لتناسب ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية تهدف للتنمية والاستقرار، ووضع الأسس الصحيحة للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.