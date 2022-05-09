«نقل النواب» توافق على موازنة ميناء الإسكندرية للعام المالي الجديد

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2022/2023 بإجمالي 6412000000.

ووجه أعضاء اللجنة عدد من الأسئلة لمسؤلي هيئة ميناء الاسكندرية.

ومن جانبه، تساءل النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن اسباب زيادة المصروفات بالمجموعة 3، بنحو 863 مليون جنيه، وأسباب الزيادة في بند الإهلاك والاستهلاك، وهل ما تم إدراجه لبند الصيانة 165 مليون جنيه يكفي احتياجات الهيئة في هذا البند.

ومن جانبه تسال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، عن تفاصيل إنشاء محطة متعددة الأغراض بهيئة ميناء الاسكندرية.

وقال النائب الدكتور جمال السعيد، إن ميناء الإسكندرية هو درة الموانيء المصرية ومن اهم الموانيء بالعالم وبها مشروعات تطوير وتنمية ونحن كلجنة نقل ومواصلات ندعم الهيئة.

وتساءل عن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها والتي تصل لحوالي خمسة وستين مليون جنيه من إجمالي مجموع الأعباء والخسائر، كما تسأل أيضا هل الهيئة تتكلف مصاريف العاملين المعاريين.

من جانبة اكد اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، ان حجم المشروعات بميناء الاسكندرية غير مسبوق حتي تتحول لمركز لوجستي عالمي وبالتالي كان لابد أن نسير بالتوازي لانشاء محطة متعددة الاغراض .

وتابع شاهين في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، أن هناك خطة لترشيد الإنفاق، وأن حجم التداول زاد بنسبة تصل لحوالي 14%، مؤكدا أن ميناء الإسكندرية ليس به معوقات، وهذا العام لدينا الآن 3 مشروعات بميناء الدخيلة، وسيتم الانتهاء من محطة 55 خلال الفترة القادمة حيث تم الانتهاء من البنية الاساسية للمحطة، وايضا تم الانتهاء من البنية الأساسية لرصيف 3.

واكد اللواء شاهين، أن بند الصيانو كاف لتأهيل الموارد البشرية لدى طقم كامل من العاملين المؤهلين لإدارة أي عطل داخل الميناء ومواجهة أي مشكله داخل الهيئة.