«نقل النواب» توافق على موازنة مديريات الطرق والكباري وتوصي بلجنة لحصر المشاكل

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص مديريات الطرق بالمحافظات وتشمل 27 مديرية .

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتشكيل لجنة مصغرة من 5 نواب من أعضاء اللجنة لحصر المشاكل التي تواجه مديريات الطرق على مستوى الجمهورية والاقتراحات والتوصيات التي عرضت خلال الاجتماع، وإعداد مذكرة لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لإحالتها الى المهندس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن وضع حلول تمكن مديريات الطرق للقيام بدور فعال للنهوض بالطرق الداخلية بوصفها المعابر الرئيسية التى تربط أهالى أقليم مصر بالمحاور والطرق الجديدة التى تم إنشاؤها وذلك لكى يشعر المواطن المصرى بحجم الإنجاز الذى تم فى مجال الطرق على مستوى الجمهورية.



وأعلنت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد موافقتها على موازنه مديريات الطرق والكباري، بعد أن استمعت إلى جميع رؤساء المديريات الطرق بكل المحافظات.