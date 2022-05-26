«نقل النواب» توافق على موازنة قناة السويس للعام المالي الجديد

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على موازنه الهيئة العامه لقناة السويس عن السنة المالية 2022/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم الخميس لمناقشة مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية 2022/2023،فيما يخص هيئة قناة السويس.

وكرمت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على جهودة والإشادات الدولية بالعمل وفريق العمل داخل هيئة قناة السويس من خلال منظومة عمل وطنية ومتدربة ولديها خبرة كبيرة بقيادة الفريق أسامة ربيع.

كما أهدى الفريق اسامة ربيع رئيس درع الهيئة العامة لقناة السويس، للجنة النقل والمواصلات.

ومن جانبة، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الفريق أسامة ربيع استطاع تحويل المحنة لمنحة، وواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية ومنذ جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على الملاحة الدولية ومنها قناة السويس.