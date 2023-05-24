نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للعام المالي 2023-2024

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم على موازنة الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، حيث بلغ إجمالي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافه ٢٣/٢٤ وصلت إلى مليار و817 مليونا و101 ألف جنيه أي بزيادة عن العام الحالى 666 مليونا و500 ألف جنيه بنسبة 58%.

والموازنة مقسمه علي النحو التالي: موازنة جارية قدر لها مبلغ إجمالي ٩٥٠ مليون جنيه، وموازنه استثمارية قدر لها مبلغ إجمالي ٥٦٦ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، كما بلغت موازنة الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للموانيء الجافة للعام المالى ٢٣/٢٤ ٥٦٦ مليون و٥٠٠ الف جنيه بزيادة عن العام الحالى ٢٢/٢٣ ٤٧٧ مليون و٥٠٠ الف جنيه بنسبة ٤٦٧%.

ومن جانبه قال اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن الموانئ الجافة لا تقل أهمية عن الموانيء البحرية، وأن الميناء الجاف بمدينة ٦ اكتوبر ، يمثلُ بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 14 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية، بواقع 8 موانئ جافة، و6 مناطق لوجيستية .

وأضاف أن تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يتم في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تتمثل في إيجاد محاور لوجستية ، مشيراً إلى أن الميناء يأتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما: محور السخنة/ الإسكندرية، ومحور القاهرة / الإسكندرية ، وايضا الميناءالجاف الاخر بمدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للموانيءالبريةوالجافة وبحضور ممثلي وزارة النقل، ورئيس هيئة الموانيء البرية والجافه اللواء عمرو اسماعيل ، وبحضور ممثلي وزارةالماليه ، وممثلي وزارةالتخطيط والتنميةالاقتصادية.

•