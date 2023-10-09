نقل النواب توافق على اتفاقيتي فيينا لتيسير حركة العبور بين الدول

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، خلال اجتماعا اليوم الإثنين لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق.

وتتمثل أهداف الاتفاقيتين السير على الطرق المعروفة باتفاقية “اتفاقية السير على الطرق”، فيينا في تسيير حركة السير على الطرق الدولية وزيادة السلامة على الطرق من خلال اعتماد قواعد موحدة للسير على الطرق وتنص قواعد الاتفاقية على أهمية تحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية على الطرق.

كما تضع الاتفاقيتان التي وافقت عليها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قواعد وأنظمة متفقا عليها حول جميع العوامل التي تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة على الطرق الدولية، بما في ذلك سلامة السائق والمركبة.

وتتمثل أهداف الاتفاقيتين المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق المعروفة باتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق وإشاراتها في تسيير حركة السير على الطرق الدولية على الطرق من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق.

وتضع الاتفاقيتان مجموعة من لافتات وإشارات الطرق المتفق عليها بشكل عام، وتطلب من الأطراف المتعاقدة أن استبدال اللافتات السابقة التي تحمل معنى مختلف عن المعنى الممنوح لها فى الاتفاقية والتي لاتتفق مع النظام المنصوص عليه في الاتفاقية خلال فترة زمنية معينة.

وبموجب الاتفاقيتين، تلتزم الأطراف الموقعة عليها بوجه عام – بالسماح بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفى الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة.