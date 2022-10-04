«نقل النواب» توافق على اتفاقية لتطوير خط سكة حديد «طنطا / المنصورة / دمياط»

وافقت لجنة النقل بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية قرضًا بحد أقصى لا يتعد 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد 2 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة حول نسبة الفائدة، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

وأكدت ممثلة وزارة التعاون الدولي أن هذه الاتفاقية قد تم مناقشتها سابقا، مشيرة إلى أنه من الممكن لاحقا أن يتم تحديد الفائدة.

وأضافت أن الاتفاقية مشاركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية وليس مساهمة من قبل والوكالة الفرنسية للتنمية.