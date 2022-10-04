«نقل النواب» توافق على اتفاقية دولية لتأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق بمبلغ 250 مليون يورو

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة علاء عابد خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، على اتفاق قرض لمشروع تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.

وقال وائل نعيم ممثل وزارة النقل خلال اجتماع النقل بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن الوزارة قد حصلت على الموافقة.

بينما قال ممثل وزارة التعاون الدولي، إن الاتفاق الفرعي الاتفاقية يتيح حصيلة القرض لوزارة النقل، مشيرا إلى أن المقصود بمصطلح الطوارئ بالاتفاقية إجراء تعديلات في عملية صرف القرض الذي يتم على مراحل.