«نقل النواب» تنتهى من تقريرها حول حادث قطار سوهاج وتستعرضه بالمجلس غدا

انتهت اللجنة المصغرة المنبثقة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من إعداد تقريرها حول واقعة حادثة تصادم قطاري سوهاج تمهيدا لعرضه على اللجنه غدا ورفعه لرئيس المجلس.

وقال محمود الضبع نائب رئيس لجنة نقل النواب ورئيس اللجنة المشكلة لمتابعة حادث قطارى طهطا سوهاج فى تصريحات لـ”المال”، إن اللجنة انتقلت إلى محافظة سوهاج وتفقدت موقع الحادث للوقوف على تفاصيله، واستمعت إلى أهالى المصابين والضحايا، وانتهت إلى تقرير مفصل يتم عرضه غدا حول ملابسات الحادث.

ولفت إلى قيام أعضاء اللجنه بالإستماع لأهالى المصابين والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، واستمعت إلى الأطباء العاملين بمستشفيات سوهاج للتعرف على نوع الدعم الطبي المطلوب للتعامل مع الكارثه

وأكد الضبع أن رئيس لجنة النقل علاء عابد ووكيل مجلس النواب محمد أبو العنيين ونائب الأغلبية أشرف رشاد التقوا بمحافظ سوهاج، وقاموا بتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا، كما اطمأنوا على إصلاح الطريق وانتظام حركة سير القطارات.

وأوضح أن مستشفيات سوهاج استوعبت كافة المصابين من جراء الحادث بمراغة، وطهطا، والجامعة، وطما، وتقديم الأطباء كافة المساعدات الطبية لهم.

وقال إن التوصيات التى توصلت إليها اللجنة تتوقف على انتهاء التحقيق من النيابة العامة والكشف عن أسباب وقوع الحادث حتى يتم محاسبة المقصرين.

وكان النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، قرر تشكيل وفد من أعضاء اللجنة لمتابعة أحداث قطار سوهاج ، وللوقوف على الإجراءات والخطوات ومتابعة التحقيقات، في إطار الدور المنوط باللجنة؛ تمهيدا لعقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأمر عقب الانتهاء من التحقيقات النيابة وما ستسفر عنه نتائج اللجنة الفنية. .