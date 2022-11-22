«نقل النواب» تطالب ببيان موعد الانتهاء من تطوير الطريق الصحراوي الشرقي

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بموافاتها بخطاب رسمي خلال أسبوعين، متضمنًا البرنامج الزمني للانتهاء من تطوير الطريق الصحراوي الشرقي فى المسافة من حلوان وحتى المنيا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النواب نانسي نعيم مهنى، وزكريا حسان، ومصطفى سالم، بشأن غلق الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الجيش) فى المسافة من حلوان وحتى المنيا، مما ترتب عليه معاناة شديدة للمواطنين.

وأكدت النائبة نانسي نعيم أن هناك معاناة يتعرض لها المواطنون في الانتقال من الطريق الصحراوي الشرقي إلى الغربي؛ نظرًا لأن الطريق غير ممهَّد، مما يعرّض المواطنين للخطر، فضلًا عن طول رحلة السفر من سوهاج إلى القاهرة في نحو 9 ساعات.

وأعلن حسام بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بوزارة النقل، أنه سيتم الانتهاء من الطريق خلال شهر مارس 2023، وذلك في القطاع الذي سيتم تنفيذه من هيئة الطرق الطرق والكباري بوزارة النقل، وأيضًا الجزء الخاص الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية.

من جانبه شدد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة الحفاظ على الإنجازات التي يشهدها قطاع الطرق، والتي لم يسبق لها مثيل في الماضي.

وطالب وحيد قرقر، بضرورة العمل على الالتزام بتنفيذ المشروعات في مواعيدها المقررة، حتى يشعر المواطنون بالتغير الحقيقي في منظومة النقل.

وأكد أن الاهتمام بهذه المشروعات يأتي في إطار استكمال الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير توفير حياة كريمة للمواطنين.