«نقل النواب» تطالب بالانتهاء من طريقي حلوان الكريمات وتنفيذ خطة «رافد جمصة»

طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بمجلس النواب، بجدول زمني للانتهاء من طريقي حلوان الكريمات ووتنفيذ خطة «رافد جمصة».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

فيما ترأس النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة الاجتماع في حضور ممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكباري، و رئيس مركز ومدينة بلقاس محاسب محمد عبد الباقى، وعدد من الوزارات المعنية.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبين نادر الخبيري، وأحمد بويصر بخصوص طريق 21 ، ومناقشة نتائج تفقد اللجنة الخاصة لطريقي حلوان / الكريمات (21)، وأسيوط الزراعي من المنيب إلى العياط للتعرف على أسباب تعطل بدء أعمال التطوير وتحديد القطاعات التي يمكن البدء في تنفيذ أعمال بها في الطريقين.

وطالب النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ، بضرورة الإسراع في الانتهاء منه .

ومن جانبه طالب النائب أحمد نويصر، بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذه وإخطار اللجنة به.

كما تمت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بشأن نزيف الدم المستمر على طريق رافد جمصة _ المنصورة، خصوصا في المناطق التي يوجد بها تكتلات سكنية على جانبي الطريق.

وقال النائب وحيد قرقر: “منذ توسعة طريق رافد جمصة، ونزيف الدم بشكل مستمر”.

وأشار إلى أنه سبق وطالب أكثر من مرة بضرورة مراجعة “اليوتيرنات” والمطبات الضوئية أمام القرى بمركز طلخا وبلقاس والستاموني.



وشدد النائب، على ضرورة إنارة الطريق، وكذلك عمل بعض كباري المشاة أمام بعض القرى، مشيرا إلى أنه تم عمل المعاينات اللازمة، إلا أنه لم يتم إنجاز أي شيء على أرض الواقع.

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ، أهمية تنفيذ أي تعديلات في الطرق من شأنها الحفاظ على حياة المواطنين وتحقيق سلامتهم.

«الطرق والكباري» بصدد تنفيذ خطة لحل أزمات على طريق رافد جمصة

من جانبها أكدت المهندسة سلوى صالح، رئيس الإدارة المركزية لشرق الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه سيتم عمل خطة للتنفيذ، والاستجابة لكافة المطالب للحفاظ على حياة المواطنين.

وأعلنت المهندسة سلوى صالح، أنه جاءت بالموافقة على خطة التطوير والإجراءات الاحترازية للطريق، بإنشاء ٣ أنفاق لتأمين المواطنين، وتطوير اليوترنات مع الإضاءة وعمل المطبات الصناعية وغلق الفتحات غير الشرعية.

وأوضحت أن الموافقة نتيجة الزيارة الميدانية التي تمت منذ أسبوعين لتفقد الطريق، بحضور المهندس حسام بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، وبحضور النائب وحيد قرقر والنائب السيد خضر، ورؤساء مركزى بلقاس وطلخا.

إخطار

وعاد النائب وحيد قرقر، مطالبا بإخطار اللجنة حتى يوم الثلاثاء المقبل، بخطة التنفيذ، لافتا إلى أنه سبق وعقد اجتماع في هذا الشأن، وتم التوافق على إعادة تخطيط اليوتيرنات، لأن وجودها الحالي غير آمن، فضلا عن تحويل المنحنى قبل مدينة جمصة لبوابة تحصيل رسوم.

وأبدى أعضاء لجنة النقل المشاركين في الاجتماع تضامنهم مع هذه المطالب، لاسيما وأنها تستهدف الحفاظ على المواطنين، وحماية حياتهم من الخطر.

وأكد وحيد قرقر، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بنقلة غير مسبوقة في قطاع النقل والمواصلات، إلا أن هناك إشكاليات لدى بعض التنفيذيين.

وقال: “شاهدنا اليوم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القطار السريع والذي ينقل مصر نقلة أخرى”، مشيرا إلى أن لجنة النقل كان لها دور في هذه المشروعات، لاسيما فيما يتعلق بمناقشة الاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: “هذا المشروع يدعو للفخر، مؤكدا أن هذه الفترة تشهد إنجازات لم يكن في خلد أحد أن تحدث”.