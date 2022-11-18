«نقل النواب» تثمن متابعة السيسي لقضايا تطوير وتحديث مرفق العدالة

ثمن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والمحامى الدولى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع القضايا والملفات الخاصة بتطوير وتحديث مرفق العدالة، مؤكداً أن اجتماع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين فى كل ما يتعلق من قضايا منظورة أمام المحاكم المصرية وفى مقدمتها القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة.



وقال “عابد ” فى تصريحات اليوم إن الرئيس السيسى خلال هذا الاجتماع المهم كان حريصاً على متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم وعملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضى وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية ، مشيدا بجهود محاكم الاسرة فى إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصة في محاكم الأسرة خاصة أنه تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 والتي أصبح يتبقى منها حوالي 100 قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.



وأعلن عابد اتفاقه التام فى تقدير الرئيس السيسي لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي مؤكداً أن قضاة مصر الاجلاء يبذلون جهوداً كبيرة تجاه جميع القضايا المنظورة أمام مختلف المحاكم على مستوى الجمهورية



ووجه التحية والتقدير للرئيس السيسي على متابعته لجهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء، وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان فضلاً عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على اركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى .

وأشاد بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.