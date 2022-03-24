نقل وملاحة

«نقل النواب» تتفقد موانئ البحر الأحمر السبت المقبل

تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 بلغت 4.465 مليار جنيه
أماني العزازي 11:06 م, الخميس, 24 مارس 22 11:06 م, الخميس, 24 مارس 22

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تزور لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب السبت المقبل 26 مارس الجارى، بعض الموانئ الواقعة على البحر الأحمر لتفقد المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار متابعة اللجنة للمشروعات القومية ومعدلات تنفيذها.

ومن المزمع أن تستغرق الزيارة يومين تتفقد خلالها اللجنة مدينة الأقصر وميناء سفاجا وميناءي الحمراوين وأبو طرطور وهى من الموانئ التخصصية التى تشرف عليها وزارة الصناعة ثم تقوم بزيارة لميناء الغردقة وتتهى زيارتها بلقاء محافظ البحر الأحمر.

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وكان النائب علاء عابد رئيس اللجنه قد قرر قيام لجنة النقل والمواصلات بزيارة لموانئ البحر الأحمر لمتابعة توصياتها للهيئة حول بيان موقف المشروعات التي سبق للجنة أن أوصت بسرعة تنفيذها لزيادة إيرادات الموانئ التابعة لها، ومن هذه المشروعات إنشاء منطقة لوجستية، في ميناء نويبع لتسهيل حركة التجارة عن طريق الحرير ولخدمة عمليات الاعمار لدولتي سوريا والعراق، وكذلك سرعة إنشاء معامل للتحليل في موانئ الهيئة وبخاصة ميناء نويبع، وذلك لتسهيل عبور الشاحنات والبرادات لكل من الأراضي السعودية والأردنية.

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يذكر أن تقديرات الموازنة العامة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للعام المالي 2021/2022، بلغت 4.465 مليار جنيه فيما قدرت استثماراتها بقيمة 345 مليون جنيه.

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بقلم أماني العزازي

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