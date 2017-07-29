نقل النواب تتفقد طريق شبرا بنها الجديد.. 8 أغسطس

وكيل اللجنة : اجتماع مرتقب مع وزير النقل لعرض استراتيجيته لتطوير القطاعياسمين​ فوازكشف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن قيام اللجنة بجولة تفقدية للطريق الجديد شبرا- بنها، الثلاثاء الموافق الثامن من أغسطس المقبل؛ للاطلاع على أحدث التطورات التي تم إنجازها

وكيل اللجنة : اجتماع مرتقب مع وزير النقل لعرض استراتيجيته لتطوير القطاع



ياسمين​ فواز

كشف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن قيام اللجنة بجولة تفقدية للطريق الجديد شبرا- بنها، الثلاثاء الموافق الثامن من أغسطس المقبل؛ للاطلاع على أحدث التطورات التي تم إنجازها في الطريق الجديد الذي سيساعد على القضاء على الاختناق المروري للخط الزراعي شبرا- بنها يوميًّا.





ويعتبر طريق شبرا- بنها الجديد المدرج بالمشروع القومى للطرق، الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، طريقًا حرًّا دون تقاطعات مرورية وسط الأراضى الزراعية.

وتم تأخير تنفيذه منذ عام 2007 بسبب مشكلات نزع الملكية وتوفير التمويل لتنفيذه، ويرتفع متوسط منسوب الطريق الجديد إلى 8 أمتار عن سطح الأرض.

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحاته، لـ”المال”، أن اللجنة بصدد عقد اجتماع مع وزير النقل؛ لعرض استراتيجيته لتطوير القطاع خلال الشهر المقبل، نافيًا تحديد موعد محدد حتى الآن.