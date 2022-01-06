«نقل النواب»: ارتياح كبير من المصريين لكلمة السيسي من قلب كاتدرائية العاصمة الجديدة

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التى وجه فيها التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد من داخل مبنى الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال عابد فى بيان أمس، إننا جميعاً يجب أن نعى وندرك جيداً رسالة الرئيس السيسى التى قال فيها بالنص : “أحنا في مصر بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم أن نكون مع بعض وإن شاء الله هانكمله مع بعض كلنا.. الطريق ده طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق او تمييز، نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض”.

وأشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمطالبة الرئيس السيسى المصريين بالانتباه لمحاولات البعض للفرقة بين المصريين.

وثمن حديث الرئيس السيسى عن الجمهورية الجديدة ووصفه لها بأنها جمهورية الحلم والأمل.. جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة ولست المستسلمة، الجمهورية دى هانبنيها مع بعض وأن أى تحدى أو أى صعاب تهون لو إحنا كلنا دائما على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض”.

وأشاد النائب علاء عابد بحديث الرئيس السيسى خلال كلمته عن قداسة البابا تواضروس الثانى وتقديره الشخصى لقداسة البابا تواضروس وقوله بالنص “عاوز أقولكم على حاجة، انتوا ما تعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللى أكنها لقداسة البابا، خلوا بالكم الرجال توزن في المواقف والظروف الصعبة جدا” ودعوته للجميع إلى أن الاهتمام بالبابا تواضروس وقوله للحاضرين “انتوا كمان خلوا بالكم منه”.

وأكد أن هذه الكلمات من الرئيس السيسى عن رمز الكنيسة المصرية البابا تواضروس الثانى لقى تأييداً كبيراً وارتياحاً واسع النطاق من جميع المصريين بكل انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبي”.