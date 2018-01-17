نقل المتعاقدين بوحدات القطامية غير الآمنة لحى الأسمرات .. 3 فبراير



بدور إبراهيم

صرح الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنه تم فتح باب حجز الوحدات السكنية بحى الأسمرات، بنظامي التمليك والإيجار للمراحل (الثانية، والثالثة، والرابعة)، من قاطني الوحدات السكنية غير الآمنة التي تم الاعتداء عليها عقب ثورة 25 يناير، بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة، نظراً للإقبال الكبير من المواطنين المدرج أسماؤهم بكشوف حصر قاطني المشروع، على التعاقد.



وأكد الدكتور حسام رزق أنه سيتم ابتداء من 3 فبراير المقبل، نقل باقى المواطنين المتعاقدين بنظامي التمليك والإيجار، إلى الوحدات الجديدة المفروشة بالأثاث والمزودة بالأجهزة الكهربائية، بحى الأسمرات، مضيفاً أنه تم ترسية أعمال الإزالة لباقي العمارات على مقاولي الهدم، وسيتم عقد اجتماع مع المقاولين لتنسيق أعمال الإزالة ضمن مخطط واضح، يتم من خلاله سرعة تسكين المتعاقدين، ثم البدء على الفور في إزالة العمارات غير الآمنة، مع ضرورة الاهتمام بإجراءات التأمين في أعمال نقل المواطنين، وإزالة العمارات، وزيادة عدد المعدات الخاصة بالإزالة.



وأشار إلى أن سحب كراسات الشروط، وتقديم مستندات الحجز، وسداد المقدمات الخاصة بالوحدات السكنية بمشروع الهيئة بالأسمرات، يتم بمكتب الهيئة بالعنوان (عمارة رقم 48 مشروع إسكان المستقبل 3 بالتجمع الثالث بالقطامية)، موضحاً أن المرحلة الثانية تضم (42 عمارة، 30 عمارة تم اقتحامها عقب ثورة يناير + 12 عمارة هيكل خرساني – إجمالى عدد الوحدات المقتحمة طبقاً للحصر 469 وحدة)، وتم تقديم 299 طلب إيجار، و121 طلب تمليك، بينما تم تقديم 338 طلب إيجار، و129 طلب تمليك، بالمرحلتين الثالثة والرابعة.



وأوضح الدكتور حسام رزق أنه سبق نقل 133 أسرة من عمارات المرحلة الأولى بالقطامية، وتم إزالة الـ11 عمارة (9 عمارات باقى عمارات المرحلة الاولى + عمارتين من المرحلة الثانية) التي تم نقل سكانها، بتاريخ (9، 10)/12/2017، وبحضور أمنى مكثف لقوات الشرطة.



وتوجه رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالشكر للجنة المشكلة لدراسة أسلوب إزالة التعدى على مشروع الـ129 عمارة بالقطامية، والتي قدمت نموذجاً لكيفية التعامل مع المواطنين، ونقلهم إلى الوحدات الجديدة المفروشة بالأثاث والمزودة بالأجهزة الكهربائية، بحى الأسمرات، وإزالة حوالي 40 عمارة حتى الآن، كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية على جهودها في تأمين أعمال إزالة العمارات، ونقل المواطنين إلى الوحدات الجديدة بالأسمرات، ولقطاعات وزارة الإسكان المختلفة، وأجهزة محافظة القاهرة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مكتب للهيئة، بعماراتها بحي الأسمرات لحل أي مشكلة تطرأ بالتعاون مع مسئولي حي الأسمرات، الذين يوفرون كل الخدمات للسكان.



جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حلت مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال شراء 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية) بمشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين المغرر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وتم طرح الوحدات عليهم بنظامي التمليك والإيجار.