«نقل الشيوخ» تطالب بتعظيم الاعتماد على السكك الحديدية والنقل النهري في نقل البضائع 

طالب المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ، بضرورة تبني خطة لتعظيم الاعتماد على منظومة النقل النهري والسكة الحديد في نقل البضائع، لزيادة إيرادات تلك القطاعات وتخفيض الكثافة على الطرق والحد من حوادث النقل الثقيل والتي ازدادت خلال الفترة الأخيرة.

وشدد على ضرورة تفعيل العقوبات المدرجة بالقانون بشأن التزام السائقين للسرعات المحددة والضوابط الموضوعة للقيادة.

ولفت “العسال”، إلى أن الاعتماد على تلك الأساليب في نقل البضائع داخل البلاد مازالت تمثل نسبة قليلة للغاية وفي المقابل تعتمد عليها دول بالعالم بنسبة تصل إلى 50٪ بصفتها أكثر الوسائل أمانا وأقل تكلفة.

وأشار عضو لجنة الإسكان و النقل بمجلس الشيوخ إلى ضرورة النظر في تذليل العقبات التي تواجه إحجام البعض عنها ومنها تأمين مسار القطارات وخفض تكلفة النقل والتوسع في تقديم خدمة نقل متكاملة للبضائع بالتكامل مع البري حتى الوصول لنقطة التخزين، وتوفير عربات بضائع أكثر ملاءمة لطبيعة السلع ذات الخصائص المختلفة وبالأخص السلع الأساسية، بما يسهم في تعويض خسائر تلك القطاعات وزيادة إيراداتها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن سيارات النقل الثقيل تأتي من أبرز الأنواع المتسببة في حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 27.8٪ وفقا لإعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ما يستلزم العمل على مراجعة منظومة النقل الثقيل والاعتماد على وسائل أخرى تسهم في ضبط الأوضاع بالطرق والحد من نزيف الأسفلت.

وأضاف :” لابد من النظر أيضا في تخصيص حارة منفصلة للنقل الثقيل على الطرق السريعة والدائري، والإلزام بالاعتماد على نظام الورديات بوجود أكثر من سائق بالسيارة، خاصة أن الحوادث الناتجة عن إجهاد السائق لا تقل خطورة عن تعاطي المخدرات، ووضع جهاز تتبع داخل هذه السيارات لقياس مدى الالتزام بالسرعات الموضوعة، بجانب تبني خطة لتأهيل السائق في استخدام سيارة النقل الثقيل وتعريفه بكيفية التعامل حال وجود عطل”.