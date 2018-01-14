نقل الركاب يستأجر 10 آلاف متر من المترو

المال ـ خاصاتفق جهاز تنظيم نقل الركاب بالقاهرة الكبرى التابع لوزارة النقل، مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على تأجير مبنى للشركة لمدة 10 أعوام فى منطقة حمامات القبة، على مساحة 10 آلاف متر مربع، مقابل مبلغ 240 ألف جنيه سنوياً.قال مصدر لـ«المال»، إن المبنى مقرًا للجهاز، ل

المال ـ خاص

اتفق جهاز تنظيم نقل الركاب بالقاهرة الكبرى التابع لوزارة النقل، مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على تأجير مبنى للشركة لمدة 10 أعوام فى منطقة حمامات القبة، على مساحة 10 آلاف متر مربع، مقابل مبلغ 240 ألف جنيه سنوياً.

قال مصدر لـ«المال»، إن المبنى مقرًا للجهاز، لافتاً إلى أن الجهاز عقب إقرار قانون تأسيسه بشكل نهائى، يخصص لها ميزانية تناسب عمله، ويقوم خلال الفترة المقبلة بتجهيز المقر المستأجر.

يختص الجهاز بتنظيم، وتخطيط، ومتابعة، ومراقبة أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالقاهرة الكبرى، وفقاً للتشريعات الحالية، المنظمة للنقل، وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهات القائمة على النقل، ورفع مستوى الأداء لمقدمى خدمات النقل، وتلبية احتياجات الطلب المتزايد على هذه الخدمات، مع مراعاة حماية البيئة وجميع عوامل الأمن والسلامة.

أكد المصدر أن قيادات الوزارة تبدأ السبت المقبل أولى مناقشات قانون نقل الركاب من خلال السيارات الخاصة بمجلس الدولة، لافتا إلى أن مقترح القانون راجعه مجلس الدولة، وطلب من الوزارة إبداء الرأى ليرسل بشكل نهائى إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه.

تنص مسودة مشروع القانون، أن «تلتزم الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى التشاركى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به».

ينص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بالقواعد والشروط، والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة، للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.

وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة، أو وسائل النقل الجماعى فى أداء الخدمة، إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.