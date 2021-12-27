سيـــاســة

«نقل البرلمان» : ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية يتناسب مع الجمهورية الجديدة

علاء عابد: تعاون تام بين السلطة التشريعية والتنفيذية
ياسمين فواز 5:05 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 5:05 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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ناقشت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، برئاسة النائب علاء عابد، طلب المقدمة من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم تسليم كوبري كفر بولين بكوم حمادة بمحافظة البحيرة في الموعد المحدد له في يونيو 2021، وتأخر ربط الكوبرى بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي.
التأخر في تنفيذ كوبري زاوية البحر بكوم حمادة منذ عام 2018 وعدم وضع جدول زمني للتنفيذ.
سوء حالة طريقين بقرية البريجات طريق غرب الرياح البحري بداية من عزبة زيد حتى آخر زمام قرية علقام، وطريق جسر نهر النيل (فرع رشيد) بداية من عزبة حواس حتى آخر زمام قرية علقام.

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من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، إننا نشهد نهضة تنموية في مصر لم تشهدها من قبل ونرى ما قامت به الدولة في أسبوع الصعيد والافتتاحات التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في إطار خطة الدوله لوضع سياسات واضحة للجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب علاء عابد، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، اليوم، أن ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية، واهتمام القيادة السياسيه المصرية بالتنمية الشاملة في القرى من خلال عدة مبادرات؛ وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة يجعلنا نعمل جميعًا لخدمة هذا الوطن، مؤكدًا أن هناك فصلًا بين السلطات وفصلًا بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ولكن بيننا تعاون تام.

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من جانبه قال اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ كوبري كفر بولين بتكلفة حوالي 300 مليون جنيه، وسيتم ربطه بالطريق الزراعي، مصر الإسكندرية، وسيتم الانتهاء منه في 31 مارس 2022.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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