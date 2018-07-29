نقل البرلمان: لا نية لعقد اجتماعات بشأن حادث قطار أسوان.. والتطوير هو الحل

- وكيل اللجنة يطالب الوزير بتنقية العاملين فى الهيئة للتركيز على الكوادر والكفاءات فى عملية تطوير المرفقياسمين فوازاستبعدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عقدها أى اجتماعات طارئة بسبب حادث قطار أسوان والذى خرج عن قضبان السكك الحديدية، ما أسفر عن 6 اصابات (حتى لحظة كتابة الخبر) تم نقلهم للمست

– وكيل اللجنة يطالب الوزير بتنقية العاملين فى الهيئة للتركيز على الكوادر والكفاءات فى عملية تطوير المرفق





ياسمين فواز

استبعدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عقدها أى اجتماعات طارئة بسبب حادث قطار أسوان والذى خرج عن قضبان السكك الحديدية، ما أسفر عن 6 اصابات (حتى لحظة كتابة الخبر) تم نقلهم للمستشفي.

وكان جرار قطار رقم 982، القادم من القاهرة فى طريقه إلى أسوان، وعربة المولد و8 عربات أخرى قد خرجوا فجر اليوم عن المسار ومالوا قليلًا، عند منطقة السيد سعيد ما بين قريتي سلوا والكاجوج بكوم أمبو.

ومن جانبه، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة لن تعقد اجتماعا بشأن الحادث رغم تواصلها المستمرمع الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث، مضيفا أن اللجنة سبق أن طالبت بتطوير هذا المرفق الحيوى، إلا أن تكرار الحادث يؤكد وجود عناصر ترفض التطوير المرتقب للهيئة وتقف له بالمرصاد.

وتساءل وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحاته لـ”المال” عن المسئول عن خروج قطارات غير مؤهله من الصيانة وإدراجها فى العمل والرحلات اليومية دون الاكتراث لحدوث كوارث تودى بحياة المواطنين دون ذنب.

وطالب زين الدين وزير النقل بتنقية العاملين فى الهيئة للتركيز على الكوادر والكفاءات التى يمكن الاستفادة منها فى عملية تطوير مرفق السكة الحديد الفترة المقبلة.

فيما أكد اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل بالبرلمان، في تصريحاته لـ”المال”، أن اللجنة لن تنعقد خلال الإجازة البرلمانية والتى تستمر حتي الأسبوع الأول من أكتوبر، مضيفا أن حادث خروج القطار عن القضبان متكرر وتأمل أن تتوقف مثل تلك الحوادث مع تطوير الهيئة.

أما النائب وحيد قرقر، عضو اللجنة، فقال إن أغلب حوادث قطارات السكة الحديد خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن أخطاء بشرية لدى السائق أو عامل المزلقان أو عامل التحويلة، مشيرا إلى أنها أخطاء مهنية تؤدى إلى انفصال عربات القطار، ما يؤدى إلى الحوادث.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن هناك تطويرا واضحا فى منظومة السكة الحديد فى مصر من خلال شراء قطارات جديدة وتغيير قضبان السكة الحديد وتطوير الورش والمزلقانات.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد قرر تكليف المهندس أشرف محمد رسلان بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقرر عرفات تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل بالوزارة، ومعاون وزير النقل لشئون السكك الحديدية، ورئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق، وذلك لبحث أسباب خروج جرار وبعض عربات قطار رقم ٩٨٢ مكيف القاهرة أسوان عن القضبان بين محطتي سِلَوِي وكاجوج على خط القاهرة – السد العالي.