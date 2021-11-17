نقل البرلمان : صعود مصر إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لجودة التعليم إنجاز للدولة المصرية

قال النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ، إن صعود مصر إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 78 دولة في جودة التعليم، يعد إنجازًا من إنجازات الدولة المصرية، وانطلاقة حقيقية وقوية نحو الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب علاء عابد، أن صعود مصر للمركز 39 في جودة التعليم يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح فى إصلاح العملية التعليمية، وأن الدولة المصرية كانت جادة فى إصلاح المنظومة التعليمية، ويأتي ذلك في إطار بناء الجمهورية الجديدة وحرص الرئيس السيسي أن تكون المناهج الدراسية مواكبة للتطور العلمي.

وأضاف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل في البرلمان، أن بناء الجمهورية الجديدة يستهدف عدة محاور رئيسة في حياة المواطن، موضحًا أن محور التعليم يعد من أهم هذه المحاور، بالإضافة إلى محور الصحة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وضع استراتيجية منذ اليوم الأول للحكم هادفة إلى اعتبار التعليم والصحة من أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة وهو ما يحدث على أرض الواقع وبدأنا نجني الثمار.

وأشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 78 دولة فى جودة التعليم.

جاء ذلك فى كلمة وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة.

ونقل شوقى عن موقع USNews أن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 فى مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام فى الدول محل الدراسة.

وأشار وزير التعليم إلى إشادة جامعة “هارفارد” بمستوى “بنك المعرفة المصرى” وكذلك تعامل مصر فى قطاع التعليم مع جائحة “كورونا”.