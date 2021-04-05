نقل البرلمان : توسعات «الدائري» تهدف إلى وجود سيولة مرورية

تفقد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان صباح اليوم ، بصحبة وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير توسعات الطريق الدائري من “التجمع إلى 6 أكتوبر” ، وبخاصة كوبرى النيل على محور المنيب ، ومحور ترعة الزمر ، والدائري أعلي ميدان لبنان ، والوراق ، ومحور روض الفرج، وقليوب وأيضا توسعات الاتوستراد مع الدائري ، لافتا إلى أن التوسعات تهدف إلى وجود سيوله مرورية .

وأكد عابد أن ما رأيناه اليوم هو نهضة حقيقية فى مجال النقل في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وينفذها االفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ، لافتا إلى أن اللجنة مهتمة بمتابعة ما تقوم به الدوله فى مجال النقل مؤكدا أنه عبور حقيقي للجمهورية الثالثة .

وقال أننا جميعا نري جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير قطاع النقل البري والبحري ، مؤكدا أن هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية ، بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة ، من مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل ، وايضا تشجيع المستثمرين.

وأشار إلى أن ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات، ويخلق كل أشكال التعامل مع العالم ،بما يدعم الصناعة والتجارة، مشيدًا بتقدم مصر 90 مركزًا في التنافسية العالمية في مجال الطرق وإحتلالها المركز 28 ، ويرجع الفضل فى ذلك للجهود الجبارة للدوله المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق للمواطن حياة كريمة وايضا جهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير.

واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ، أن قطاع النقل من أهم القطاعات التى يتم الاستثمار بها، وذلك فى ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ولذلك تسعى الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية في كافة قطاعات الدوله .