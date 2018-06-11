نقل البرلمان توافق على اتفاقيتين لتنمية سيناء وتأهيل ترام الإسكندرية

ياسمين فوازوافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 4، التابع لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 17 مليوناً و5

ياسمين فواز

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 4، التابع لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 17 مليوناً و500 ألف دينار كويتي، والموقع في مارس من العام الجاري.

وفى اجتماعها -اليوم الإثنين- وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، المتعلق بمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، بمبلغ 8 ملايين يورو، والموقع بالقاهرة في مارس من العام الجاري.

وصرح النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحاته لـ”المال”، بأن اللجنة وافقت على الاتفاقتين لكونهما استكمال لعمليات التطوير المفترض بدئها.

وأضاف أن الاتفاقية الخاصة باعادة تأهيل الترام عبارة عن منحة لا ترد، والاتفاقية الثانية قرض يهدف إلى تنمية سيناء ويتيح للمقترض وهو مصر اختيار الوسيلة المثلي لها فى السداد، مشددًا على أن حال استخدام القرض فى الهدف المراد منه فإنه يحقق ارباح ويقضي على تخوفات البعض من تحميل الأجيال القادمة أعباء تلك القروض.