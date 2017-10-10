نقل البرلمان تناقش خطة المترو في صيانة الخطين الأول والثاني

أمانى العزازى أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن ملف السكة الحديد يتصدر جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، لافتًا إلى ضرورة إيجاد آليات دفع حركة نقل البضائع بالسكة الحديد خلال الفترة المقبلة. وأشار قرقر إلى أن اللجنة بشأن متابعة ملف مترو الأنفاق والمطالبة بإعا

أمانى العزازى



أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن ملف السكة الحديد يتصدر جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، لافتًا إلى ضرورة إيجاد آليات دفع حركة نقل البضائع بالسكة الحديد خلال الفترة المقبلة.

وأشار قرقر إلى أن اللجنة بشأن متابعة ملف مترو الأنفاق والمطالبة بإعادة هيكلة الخطين الأول والثانى اللذين مر على إنشائهما حوالى ٣٠ عامًا، ولا بد من إحلال وتجديد وإعادة هيكلة المرفق الذى يخدم حوالى ٢ مليون راكب فى القاهرة الكبرى يوميًّا.

ولفت إلى أن لجنة النقل بصدد دعوة الشركة التى تتولى إدارة مترو الأنفاق للتعرف على رؤيتها وخطتها بشأن إعادة الهيكلة والصيانة للخطوط التى تقادمت.

وأوضح وكيل نقل البرلمان أن ملف النقل البحرى مازال يشغل جزءا من اهتمامات أعضاء اللجنة خاصة بعد قرارات الفريق مهاب مميش بتخفيض بعض رسوم الخدمات فى الموانئ وسوف تناقش اللجنة مدى تأثير تلك القرارات على جذب الخطوط الملاحية والاستثمارات، فضلا عن دراسة أهم المعوقات التى تواجه خطط النمو بوسائل النقل النهرى.