نقل وملاحة

«نقل البرلمان» تمهل السكة الحديد أسبوعًا لإيفادها بنسخة من عقد «ابيلا مصر»

تشكل لجنة لفحص العقد
ياسمين فواز 2:44 م, الأثنين, 21 يونيو 21 2:44 م, الأثنين, 21 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طالبت لجنه النقل والمواصلات في البرلمان برئاسة النائب علاء عابد، الهيئة العامة السكة الحديد، بنسخة من العقد المبرم بينها وبين شركة ابيلا مصر، وتشكيل لجنة قانونية من لجن النقل والمواصلات، لدراسة العقد برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة والنائب احمد سعد نويصر، والنائب حمدي عبد الوهاب، والدكتور محمد علي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري عضو البرلمان بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

اقرأ أيضا  «حقوق إنسان البرلمان» تطالب بمنع غير المتخصصين من الحديث في الدين

من جانبه، أكد النائب مصطفى بكري عضو البرلمان ومقدم الطلب في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة منحت مهلة أسبوعا لايفاد اللجنة بنسخة من العقد المشار إليه لدراسته، مضيفا أنه من المقرر استكمال موضوع طلب الإحاطة في اجتماع قادم عقب الاطلاع علي المستندات المطلوبة.

من جانبه، وجه النائب علاء عابد، خلال الاجتماع عددا من الاسئله حول ديون شركة “ابيلا مصر” وهل تم حساب الفائدة طبقا للبنك المركزي، أم تم حسابها طبقا لأحدى البنوك الخاصة وما سبب ذلك حيث انها 2% وفائدة البنك المركزي 15%.

وتابع النائب علاء عابد، بأن لجنة النقل والمواصلات في البرلمان تعمل منذ بداية الدورة البرلمانية لمصلحة المواطن المصري، ولن تسمح بإهدار المال العام وسيحاسب كل من قصر أو تسبب بأي طريقة في إهدار المال العام.

اقرأ أيضا  «قناة السويس» تحقق 5.33 مليار دولار فى 11 شهرا بزيادة طفيفة على الفترة المقارنة

كما وجه النائب مصطفي بكري، عدة أسئله لمسؤولي هيئة النقل والمواصلات، أولا كيف تمت الموافقة من الأساس على التعامل بفائدة 2% وكانت فائدة البنك المركزي 15% وبالتالي تم إضاعه أكثر من 25 مليون جنيه على الدولة، ومنذ 4 سنوات تعمل لجنة فض منازعات ولم تصل لحل، وبالتالي هناك إهدار لأموال الدولة.

وقال المهندس أشرف مصطفى، مدير الإدارة المركزية للتكاليف بالهيئة القومية لسكك حديد التسليح، إن التعاقد تم بتاريخ 1 يناير 2000 وانتهى بتاريخ 31 ديسمبر 2009، موضحا أن استحقاقات الهيئة قدرت بنحو 32.8 مليون جنيه وتم تحصيل نحو 24.8 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  محافظ بورسعيد: 357 مليار حجم الاستثمارات والمشروعات القومية بالمحافظة

ولفت إلى أن الشركة رفعت قضية على الهيئة للمطالبة باستمرار التعاقد، فضلا عن لجوء الشركة للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

خط «CMA» يرفع نولون نقل الحاوية 240 دولارا بدءا من يوليو المقبل

السيد فؤاد 1:29 م, الأثنين, 21 يونيو 21

اقتصادية قناة السويس : 22 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أماني العزازي 12:32 م, الأثنين, 21 يونيو 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 21-6-2021

مدحت إسماعيل 12:04 ص, الأثنين, 21 يونيو 21

الذرة والحديد والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

محمود محسن 7:39 م, الأحد, 20 يونيو 21

«ضمه لمبادرة الرئيس».. الحكومة تبدأ تقنين أوضاع التوك توك

منتصر محمود 4:39 م, الأحد, 20 يونيو 21

تأجيل دعوى قناة السويس ضد ملاك السفينة الجانحة للتسوية الودية إلى 4 يوليو

نادية سلام 2:06 م, الأحد, 20 يونيو 21