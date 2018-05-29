نقل البرلمان تقترح فرض ضريبة متغيرة على أوبر وكريم

ياسمين فواز وسمية كمال:اقترحت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب محاسبة شركات النقل الذكى (أوبر) و(كريم) ضريبيا على أساس عدد ساعات العمل والأيام التى يعمل فيها السائقون «الكباتن»، دون تثبيت نسبة محددة للضريبة.وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أكد - فى تصريحات سابقة - أن المصلحة تدر

ياسمين فواز وسمية كمال:

اقترحت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب محاسبة شركات النقل الذكى (أوبر) و(كريم) ضريبيا على أساس عدد ساعات العمل والأيام التى يعمل فيها السائقون «الكباتن»، دون تثبيت نسبة محددة للضريبة.

وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أكد – فى تصريحات سابقة – أن المصلحة تدرس الأثر المالى لخضوع نشاط «أوبر» و«كريم» لضريبة القيمة المضافة، والبالغة %14، موضحا أن الشركتين تسددان فقط ضريبة الدخل ( كسب عمل ) للسائقين العاملين معهما.

وقال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إنه يتوقع أن تتوافر لدى وزارة المالية كل البيانات المطلوبة عن عدد سائقى الشركتين، وعدد السيارات العاملة على منصتهما الإلكترونية، بعد توفيق أوضاعهما قانونيا خلال 6 شهور من صدور القانون المنظم لعملهما بالسوق المحلية، مما يساعد على إخضاع نشاطهما لضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن «أوبر» و«كريم» تنفذان آلاف الرحلات اليومية فى مصر دون سداد ضرائب مما يهدر حقوق الدولة، وتساءل عن قيمة الضريبة المتوقع فرضها، وهل ستكون مماثلة للمطبقة على التاكسى الأبيض أم ماذا؟.

وتابع: «آن الآوان للحصول على ضرائب من الشركتين، وتحديد مسئوليتها الأخلاقية تجاه مستخدميهما والذين لا تزال بياناتهم تحت تصرفهما».

وأكد مصدر مسئول فى شركة «كريم مصر»، أنه يجرى التواصل حاليا مع عدة جهات منها وزارة المالية بشأن تحديد قيمة الضرائب المستحقة على نظام تشغيل النقل التشاركى، رافضا ذكر تفاصيل.

ووافق البرلمان يوم 7 مايو الحالى، على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل «أوبر» و«كريم».

ويبلغ عدد مستخدمى الشركتين فى مصر نحو 7 ملايين، ويعمل لديهما 150 إلى 200 ألف سائق.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت فى 20 مارس الماضى، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتهما، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى كتاكسى، ووقف التطبيقات المستخدمة فى ذلك، وتقدمت الشركتان بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة، وقبل نحو أسبوع ألغت محكمة الأمور المستعجلة الحكم.