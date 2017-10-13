نقل البرلمان تحذر من كارثة فى الخط الأول للمترو

ياسمين فواز:حذر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من وقوع كوارث ومشكلات داخل الخط الأول لمترو الأنفاق " المرج - حلوان ".وطالب - فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات - التحقيق العا

ياسمين فواز:

حذر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من وقوع كوارث ومشكلات داخل الخط الأول لمترو الأنفاق ” المرج – حلوان “.

وطالب – فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات – التحقيق العاجل والسريع وإجراء دراسة شاملة لإنقاذ الخط الأول لمترو الأنفاق بعد التصريحات الخطيرة التى ‏كشف عنها المهندس خالد صبرى العضو المنتدب لشركة المترو، من أن أعداد ركاب الخط الأول للمترو “المرج ـ حلوان” وصلت إلى حوالى 200% من حجم طاقته القصوى المصمم عليها منذ بداية إنشائه وتنفيذه، وأن هذا الخط يشهد زحاما يوميًا ووصل عدد ركاب الخط الأول إلى 1.3 مليار راكب فى العام، بينما طاقته القصوى المصمم بناء عليها تبلغ 630 مليونا، مشيرًا إلى أن أعداد الركاب بالخط الأول فى وقت الذروة الصباحية والمسائية تزيد عن طاقته بشكل غير عادى وتساءل زين الدين قائلا:” هل هذه التصريحات واقعية وحقيقية وتعلمها الحكومة ووزير النقل أم لا ؟ وإذا كانت حقيقية لماذا تصمت الحكومة ؟ وهل تنتظر وقوع كارثة داخل الخط الأول لمترو الأنفاق ثم تتحرك كعادتها دائما ؟ ، مطالبا باستدعاء وزير النقل لمجلس النواب للرد على بيانه العاجل ومعرفة رؤية الحكومة لتفادى وقوع كارثة داخل مرفق مترو الأنفاق الذى يعتبر واحدا من أهم وأسرع مرافق نقل الركاب داخل نطاق القاهرة الكبرى.