«نقلوا الجثة من القاهرة للقليوبية بجوال».. اعترافات 3 أشخاص أنهوا حياة «مستريح»: «نصب علينا في أموال وذهب»

أنهى 3 أشخاص حياة «مستريح» بعد الاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة ونقلوه داخل جوال بلاستيكي من محافظة القاهرة إلى القليوبية، حتى يتمكنوا من الجثمان، ودفعهم لارتكاب الجريمة استيلاء المجني عليه على مشغولات ذهبية وأموال منهم بدعوى استثمارها ودفع الأرباح لهم، ولكن بعدما امتنع عن السداد أو رد أصل المبلغ، دبروا للجريمة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين.

تعود التفاصيل إلى كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، أن 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- يترددون على أحد المنازل الموجودة في منطقة الخصوص، مستقلين سيارة ملاكي ملك الثالث، وعثر بحوزتهم على جوال بلاستيكي، ونقله من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

وبالانتقال والفحص عثر بداخل المخزن المشار إليه على جوال بداخله جثة عامل -مقيم بمحافظة القاهرة، له معلومات جنائية- وبها جروح متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقالوا إنه توجد خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه لتحصله على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، بزعم توظيفها مقابل أرباح وامتنع عن سدادها، وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية.

وأضاف المتهمين أنه على إثر ذلك تتبع الأول المجني عليه من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بمحافظة القاهرة، ودلف خلفه وكبله بقطعة من القماش واعتدى عليه بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته، ثم استعان بباقي المتهمين ووضعوه داخل الجوال، ونقلوه لمنزلهم في منطقة الخصوص، واحتجزوه بشقة بالطابق الأرضي إلا أنهم فوجئوا بوفاته ونقله للمخزن محل العثور تمهيدًا للتخلص منه.

كما أرشدوا عن هاتفين وحافظة نقود المجني عليه والسيارة المستخدمة في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم القتل.