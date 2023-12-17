«نقلة لخدمات النقل» تستحوذ على «سبرنت للشحن الداخلى» لتوسيع عملها فى السوق المحلية

استحوذت شركة نقلة لخدمات النقل، على شركة سبرنت العاملة فى نشاط النقل الداخلى، لتوسيع حجم أعمالها فى السوق المحلية، خاصة نشاطها الرئيسى المتمثل فى نقل البضائع بين المحافظات.

يشار إلى أن سبرنت تمتلك 19 فرعًا يخدم جميع محافظات الجمهورية، وهما القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وطنطا والشرقية والمنيا وبنى سويف والمحلة.

قال المهندس شريف طاهر رئيس مجلس الإدارة، إن نقلة ستحول عمل “سبرنت” إلى منصاتها وتطبقها الإلكترونى، إلى جانب التعاون مع أصحاب الشاحنات الخاصة فى عملية نقل البضائع للعملاء، تجنبا لشراء أسطول يحمل الشركة أداء مالية كبيرة.

ولفت إلى أن شركته تخطط فى الفترة المقبلة التوسع أيضا فى الأسواق المجاورة ومنها المملكة العربية، لافتا إلى السعودية تشهد نموا كبيرا فى نشاط النقل، خاصة بعد إنشاء عدد من المدن الجديدة ومشروع نيوم وإرتفاع حجم التبادل التجارى مع مصر.

ولفت إلى أن المخطط رفع رأس مال الشركة إلى 10.50 مليون دولار، لتغطية عمليات شحن بضائع العملاء من الموانئ الجديدة وبما يتناسب والزيادة فى حجم أعمالها وتغطية كل موانئ ومناطق الجمهورية، إضافه إلى تطوير التكنولوجيا الداخلى ودعم التحول الرقمى.

يذكر أن “نقلة” شركة مساهمة مصرية تعمل فى نقل البضائع، باستخدام تقنيات التتبع والمراقبة الدائمة، وتستهدف بناء شبكة تربط بين أصحاب البضائع وسائقى الشاحنات لتقديم الخدمات بجودة عالية، من خلال تطبيق يسمح سائقيها بإدارة عمليات الشحن مباشرة من خلال هواتفهم الذكية.

وأضاف طاهر أنه نظرا لزيادة حجم عملاء الشركة قمنا بتطوير وإضافة خدمات جديد، ومنها عرض متجر نقلة معلومات تتعلق بالسائقين للعملاء، فضلا عن خدمات أخرى يستفيد منها السائقين أنفسهم ومنها أعمال الصيانة وتوفير قطع غيار السيارات.

وذكر أن الشركة نجحت فى تحقيق حجم أعمال يقارب 5 ملايين طن من البضائع منذ إنشائها وتعمل مع 400 شركة شحن وتخدم حوالى 20 ألف عميل، لافتا إلى أن حرب غزة رفعت من معدلات النقل الداخلى خاصة أن “نقلة” تساعد فى نقل المساعدات لفلسطين.