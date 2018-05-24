نقطة نظام.. نحو لغة نبوئية لبناء ائتلاف حزبى متجانس أيديولوجياً

من نافلة القول أن النظم السياسية تتداول منذ القرن 11 موجات متنوعة من الديمقراطية تتراوح- صعوداً وهبوطاً على صعيد منحنى الخط البيانى للسلم الاجتماعى، إلا أن مصر لم تباشرها سوى فى سبعينيات القرن 19 (بصورة مبسطة وبفرمان خديوى)، ومن قبل أن تمارسها فى التسعينيات كل من روسيا وألمانيا، فيما عرفت مصر تشكيل الأحزاب السياسية مع مطلع القرن 20 لكن دون أن تخوض بها أى انتخابات نيابية إذ لم يكن معمولاً بها وقتئذ، إلا بعد الاستقلال الأول فبراير 1922، حيث يفوز بها حزب الوفد (1919) فى جلّ الانتخابات التشريعية حتى آخرها فى العام 1950 ( لم يحكم خلالها الوفد إلا نحو عشر سنوات فقط ولصالح أحزاب الأقلية الأطوع بناناً لأوتقراطية القصر الملكي)، وهكذا يمكن القول أن الحركة الشعبية الجماهيرية (المحدودة بجناحيها النخبوى والدهمائي)، قد تطورت خلال قرن ونصف قرن من الزمان وحتى قيام ثورة 1952.. من التصدى للغزو الفرنسى مشارف القرن 19..



والتى أدت إلى إنهاء الوصاية التركية المملوكية 1805.. إلى قيام الثورة العرابية 1879.. ثم إلى ثورة 1919.. قبل الحركة الشعبية الجماهيرية الرابعة فى 1952.. التى تحولت بالبلاد من التعددية (اللا ليبرالية تماماً) إلى الديمقراطية المباشرة من خلال تنظيمات سياسية «واحدية».. قاد آخرها (الحزب الوطني) الأحزاب المستحدثة (الهشة) إلى أن قامت الحركة الشعبية الجماهيرية يناير 2011 – يونيو 2013، حيث أفرزت ما يزيد عن مائة حزب تفتقد التمثيل النيابى الفعال فى الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة .



على صعيد متصل، تجد مصر نفسها بعد تلك الحقبة المديدة من المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بحاجة إلى إجراء مراجعة شجاعة لمسيرتها الديمقراطية الحزبية، متطلعة من خلالها- ربما- إلى بناء ائتلاف متجانس من أحزاب يجمعها وحدة الهدف لمستقبل واعد جديد لمصر، إلا أن الأمر ليس بالسهولة المفترضة إن لم تنبن مداميك هذا الائتلاف المقترح على قواعد أساسية تتصل بمفاهيم أضلاع التنمية الشاملة الأربعة من ناحية، وبما يجرى فى العالم من تحركات اقتصادية وديمقراطية وأيديولوجية وتكنولوجية من ناحية ثانية، إلى تأثير العاملين السابقين- الداخلى والخارجى- على كل من معدلات التقدم أو التراجع الديمقراطى من جانب.. كمابالنسبة للعدل أو القهر الاجتماعى على الجانب الآخر، ما قد يعنى الحيلولة دون استفحال السلطوية.. مع الحفاظ على سقف المعاقل الديمقراطية التى تواجه على النحو المشهود عالمياً.. مخاطر صعود «الأوليجاركية»، (النخب- الدين- الثروة أو التزاوج فيما بينهم وبين قوى قومية متطرفة.. وأخرى شعبوية)، ما يؤدى إلى تراجع القيم الديمقراطية التى لم تعد لها الكلمة العليا مقارنة بالمطامع الأوليجاركية فى حكم العالم .



إلى ذلك، يمكن القول أن من واجب المصريين الاجتهاد نحو بناء تنظيم سياسى ديمقراطى يقود المرحلة الحالية من الحراك الشعبى الجماهيرى، بحيث يتلافى سلبيات التعددية الحزبية اللا ليبرالية قبل 1952، وفى معالجة الأخطاء التى نتجت بعدئذ عن أحادية التنظيم الواحد، ذلك عبر لغة نبوئية تختلف عما هو سائد من أطروحات سيوسولوجية، وبحيث تقدم فلسفة تاريخ شاملة تجمع بين تفسير ما مضى من تجارب.. ونقد ما هو كائن، من أين وإلى أين، ولتعطى كلاً من التاريخ والحاضر معنى وغاية، ربما نحو فلسفة علمانية لا تناقض تجارب الاشتراكية الديمقراطية، ميزانها تعادل العمل الإنتاجى مع القيمة الاجتماعية، وضمن لغة نبوئية أصبحت تمثل ضرورة ديمقراطية وتاريخية نحو بناء ائتلاف حزبى متجانس سياسياً وأيديولوجياً .

