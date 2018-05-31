نقطة نظام.. تقدير موقف لحربين محتملتين فى الشرق الأوسط

شريف عطية

تقف منطقة الشرق الأوسط على شفا حربين متلازمتين، تنزلق بالفعل إلى أتونهما، حيث إسرائيل القاسم المشترك بينهما، مستقطبة الولايات المتحدة- كقوة عظمى- إلى جانبها، وإذ يبدو احتمال حدوث صدام بين تل أبيب وطهران أكبر من أى وقت مضى، سواء على مسرح العمليات فى سوريا وأصدائه اللبنانية، ربما لمرة واحدة وأخيرة فى سبيل الخلاص من «تيار المقاومة» فى البلدين العربيين المتاخمين عند شرق البحر المتوسط، كهدف مباشر، يسبق ويمهد لانحسار النفوذ الإيرانى شرقاً لما وراء حدودها- كهدف تال- قد يتوازى من عدمه مع احتمال إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية فى طهران، كهدف نهائى، ذلك من وجهة نظر أميركية- إسرائيلية ومن فى معيتهما من دول إقليمية، أو سواء أن تنشب الحرب المحتملة الثانية على مسرح العمليات الفلسطينى- فى قطاع غزة وما حوله على وجه خاص- تستهدف إسرائيل من ورائها الضغط على الفلسطينيين للقبول بتمرير المبادرة الأميركية المعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن»، ليس من المستبعد أن تتردد أصداء توابعها فى شبه جزيرة سيناء، الأمر الذى قد تتوجس منه مصر- الرافضة- لشروط المبادرة الأميركية، التى تتيح لإسرائيل بالتحليل النهائى للحربين المحتملتين.. التحكم أمنياً واقتصادياً فى عموم المنطقة شمال شرق البحر المتوسط، وكدولة «يهودية» تتصل بالشرايين النهرية لكل من النيل والفرات.

إلى خلفية ما سبق، يمكن إعادة قراءة الأسباب والتحركات الإسرائيلية منذ مطلع الثمانينيات.. سواء لمسيرة عملية السلام أو بمسألة الخلافة فى مصر، والدور الذى لعبه كل من اليمين الدينى فى مصر.. واليمين التوراتى فى إسرائيل، ذلك من حيث اغتيال الرئيس المصرى 1981 ورئيس الحكومة الإسرائيلى 1995، ما أتاح لإسرائيل تفريغ اتفاقات السلام من مضامينها.. وتجميد محاولات البناء عليها لنحو أربعة عقود تالية.. أفرزت أجيال مختلفة من الحروب- لا تزال- ما أتاح المشروعية لقوى دولية وإقليمية مناهضة للمحور الأميركى.. التسلل أو التدخل على النحو المشهود حالياً فى العديد من الدول العربية التى هى بمثابة حجارة الدومينو وسط صراعات الكبار فى داخل الإقليم أو خارجه بسيان، ذلك فيما تمضى إسرائيل نحو تنفيذ كامل شروطها من مركز القوة.

إلى ذلك، يمكن القول بوجود ارتباط- ضرورة- بين الحربين السالفتين، قاسمهما المشترك إسرائيل، التى وإن تصعد ومعها الولايات المتحدة من اشتعال الموقف فى سوريا (ليس آخرها فى «درعا» مثالاً لا حصراً)، إلا أن الدولة العبرية من باب المواءمة السياسية تسعى للتهدئة النسبية فى غزة وفلسطين.. ذلك عبر اتصالات جارية غير مباشرة أحياناً بينها وبين حركة حماس.. تشارك فيها إلى جانب مصر كل من سويسرا والنرويج وقطر.. إضافة إلى الجانب الأميركى بشكل مباشر لضمان تسهيل مشروعها السياسى المقبل.. ولئلا تتورط وإسرائيل فى الحرب العسكرية والسياسية على جبهتين فى وقت واحد، وما يؤدى إلى فض التحالف القديم بين حماس وكل من دمشق وطهران، ناهيك عن تدخل السعودية بشكل مكثف على هذا الخط المتشابك كخيوط العنكبوت.

وهكذا، فيما قد يشهد السجال الفلسطينى مرحلة جديدة من المراوغة الإسرائيلية، ستكون إيران ظهرها إلى الحائط، إلا من وكلائها الإقليميين.. ومن توافقات دولية وقتية لا ترقى إلى مستوى تحالفات تقود إلى الدخول فى مواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران وخصومها الحاليين والمحتملين، ما يجعل طهران شبه وحيدة بين نار تل أبيب وجحيم واشنطن.. حتى لو افترضنا أن الأخيرة، لأسبابها، ربما تخفف من قبضة تشددها ضد إيران.. من أجل ضمان مصالح الحلفاء الأوربيين.. إلخ، إلا أن واشنطن لن تتهاون مع ذلك فيما يخص إصرارها فى التخلى الإيرانى لنفوذها عن جيرانها فى منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذى تصرح إزاءه إيران بأنها ستدافع عن وجودها بضراوة، ما قد يؤدى بالتوتر القائم فى المنطقة منذ عقود.. للتحول إلى حرب مفتوحة جديدة قد تتجاوز الحدود الإقليمية ليطال رذاذها ما هو أبعد من ذلك.