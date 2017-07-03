نقطة مئوية زيادة فى القيمة المضافة على فواتير التليفون الأرضى

❐ القاضى: 4 ميجا أقل سرعة للإنترنت بحلول نهاية العام محمود جمال أقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أمس، تحصيل نسبة الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة على كروت شحن المحمول البالغة %1 من الرصيد الإضافى «المجانى» الذى تتيحه الشركات لعملائها، كما أقر الجهاز تطبيق نسبة %1 أخرى على فواتير التل

❐ القاضى: 4 ميجا أقل سرعة للإنترنت بحلول نهاية العام

محمود جمال

أقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أمس، تحصيل نسبة الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة على كروت شحن المحمول البالغة %1 من الرصيد الإضافى «المجانى» الذى تتيحه الشركات لعملائها، كما أقر الجهاز تطبيق نسبة %1 أخرى على فواتير التليفون الأرضى، مع بداية يوليو الحالى.

وكشف ياسر القاضى، وزير الاتصالات، أن أقل سرعة إنترنت سيحصل عليها المستخدمون فى مصر بنهاية 2017 تصل إلى 4 ميجا، مطالبآ الشركة المصرية للاتصالات بسرعة الانتهاء من تحديث المتبقى من بنيتها التحتية والتحول الكامل لخطوط الألياف الضوئية.

وأكد الوزير على عدم المساس بأسعار كروت الشحن، نافيآ صحة ما تردد حول زيادة أسعارها.

جاء ذلك خلال افتتاح القاضى عددًا من المشروعات التكنولوجية بكفر الشيخ بمشاركة عدد من مسؤولى الوزارات وهيئاتها.

كما أكدت الصفحة الرسمية للجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عدم صحة ما يتم تداوله حول زيادة كروت الشحن، وأوضحت أنه تم إقرار ضريبة القيمة المضافة بقيمة %14 منذ عام، وتم تطبيق %13 منها فى العام المالى المنتهى 2017/2016، وتبقى %1 تم إرجاؤها للعام المالى 2018-2017، وبناء عليه سيتم خصم %1 من رصيد الكارت.

كانت «المـال» انفردت أمس، بالكشف عن دراسة شركات المحمول سيناريو تحصيل الزيادة المقررة فى ضريبة القيمة المضافة، وأكدت أن الأقرب للتطبيق هو الخصم من الدقائق المجانية، خاصة وأنه من غير المنطقى أن تتحمل شركات المحمول نسبة الزيادة الجديدة.