نقص المياه يهدد المحاصيل الصيفية

المزارعون واجهوا المشكلة بحفر الآبار واللجوء للصرف الصحى الرى: %90 من الشكاوى لا تحدد نطاق الأزمة مما يصعب التعامل معها الزراعة: مسئولية «الرى» ولجنة من الجانبين تجتمع لبحث الأزمةالصاوى أحمد ومدحت إسماعيلتفاقمت أزمة نقص مياه الرى فى 5 محافظات، هى: كفر الشيخ والشرقية والدقهلية و

المزارعون واجهوا المشكلة بحفر الآبار واللجوء للصرف الصحى

الرى: %90 من الشكاوى لا تحدد نطاق الأزمة مما يصعب التعامل معها

الزراعة: مسئولية «الرى» ولجنة من الجانبين تجتمع لبحث الأزمة

الصاوى أحمد ومدحت إسماعيل

تفاقمت أزمة نقص مياه الرى فى 5 محافظات، هى: كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والمنيا والمنوفية.

وتشهد عدة محافظات فى الدلتا والصعيد منذ أسابيع نقصا ملحوظا فى مياه الرى، على خلفية زيادة الاستهلاك، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فى وقت تقوم فيه الحكومة حاليا بترميم كبارى الترع فى بعض المحافظات، ما استلزم إغلاق عدد من المجارى المائية الواصلة بين تلك المحافظات.

أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن أزمة نقص مياه الرى تتكرر سنويا خلال الفترة بين يوليو وأغسطس، بسبب المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز والذرة، خاصة بمحافظاتى كفر الشيخ والشرقية.

وقال لـ «المال»، إن بعض مزارعى الأرز اشتركوا فيما بينهم لحفر أبار جوفية بهدف التغلب على المشكلة.

وأوضح أنه على تواصل مستمر مع مسئولى وزارة الرى، بهدف زيادة منسوب المياه، وتنظيم مناوبات حصص الترع والمصارف كل 4 أو 5 أيام، وأيضا لمكافحة ورد النيل.

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أنه تلقى العديد من الشكاوى، وحذر من تلف المحاصيل وتضرر الأراضى بسبب نقص المياه، بمحافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا.

وقال إنه رغم وجود 3 مصارف رئيسية تمر بزمام محافظة المنيا، إلا أن منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف، إذ لا تصل إلى نهايات الترع، وخاصة لمزارعى قصب السكر، والذرة الشامية، والخضراوات، والعنب، والموالح.

وطالب وزير الموارد المائية والرى، بضرورة التحرك حفاظًاً على المحاصيل، فضلا عن ضرورة مكافحة ورد النيل، الذى تسبب فى إعاقة تدفق مياه الرى.

وأكد أن فلاحين قاموا باستخدام مياه الصرف الصحى، فى رى محاصيلهم، رغم احتوائها على مواد كيمائية صلبة، وهو ما يهدد صحة المواطنين، كما يؤثر على خصوبة التربة.

وأوضح أن العديد من قرى المنيا تقع بالقرب من مجرى النيل، ورغم ذلك تعانى أراضى المحافظة من العطش بسبب عدم انتظام فتح بوابات الترع، منذ شهرين، بسبب أعمال إنشاءات الكبارى.

من جهته قال المهندس عبد اللطيف سالم، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، إن %90 من الشكاوى التى تلقتها الوزارة مؤخرا من الفلاحين تتعلق نقص المياه، مع عدم تحديد نطاق المشكلة، وفقا لقوله.

ولفت إلى أنه حال تلقى الوزارة شكاوى بنقص مياه فى ترع معينة، يتم اخطار مديرية الرى التابعة لها، لحل المشكلة فى غضون 24 ساعة، أو تفسير أسبابها.

وقال إن طول شبكة الترع على مستوى الجمهورية يصل إلى 55 ألف كيلو متر، مما يجعل من الصعب التعامل مع شكوى دون تحديد نطاقها، وأوضح أن كل زمام زراعى له نظام لتوزيع المياه، ومن ثم يتم التعامل مع أزمة نقص المياه فى كل منطقة وفقاً لنظامه الهندسي.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد صرف المياه وفقاً لاحتياجات كل محافظة، ونوعية محاصيلها.

وقال حامد عبد الدايم المستشار الأعلامى لوزير الزراعة أن توفير مياه رى المحاصيل لمختلف المحافظات مسئولية وزارة الرى وليس الزراعة،مؤكدا على وجود تنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بحل مشكلات المحافظات.

وأشار الى أن هناك لجنة عليا مشكلة بين «الزراعة» و«الرى» لحل جميع المشكلات الخاصة برى المحاصيل الزراعية، ومن المنتظر أن يتم بحث الأزمة الحالية خلال إجتماعها الأسبوع الجارى لسرعة حلها.

وطبقا لوزارة الرى، يقدر إجمالى الموارد المائية بنحو 60 مليار متر مكعب، بينما تبلغ الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات «زراعة صناعة شرب » نحو 80 مليار متر مكعب، بما يعنى وجود فجوة مائية قدرها 20 مليار متر مكعب، وتقوم وزارة الرى حاليا بالتنسيق مع 9 وزارت معنية بوضع وتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية، التي تستهدف مواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية حتى عام 2037.

