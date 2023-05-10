نقص المكونات يدفع قطاع «الأتوبيسات» للتراجع %52.8

تراجعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها فى مصر بنسبة %52.8 لتصل إلى 2213 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 4691 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

أرجع مراد نيسم، مدير الإدارة الهندسية فى شركة “قسطور مصر” الوكيل المحلى للعلامة التجارية «مان»، تراجع مبيعات القطاع إلى الصعوبات التى تواجه الشركات والمصنعين المحليين فى عمليات الإنتاج المحلى بسبب عدم انتظام سلاسل توريد المكونات جراء تشديد الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد.

وأضاف “نيسم” أن عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية أربك خطط وسياسات الشركات المحلية فى احتساب التكلفة النهائية للمركبات المصنعة والموردة محليًا، فضلا عن ارتفاع التكلفة التى انعكست سلبًا ارتفاع الأسعار بنسب مرتفعة.

وأجرت “المال” رصدًا على تطور مبيعات قطاع الأتوبيسات فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى، فقد تراجعت مبيعات المركبات المجمعة محليًا بنسبة %40.8 لتسجل 1756 مركبة، مقابل 2968 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

كما انخفضت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة %73.5 لتصل إلى 457 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 1723 وحدة.

ووفقًا لـ«أميك»، تصدرت «سوزوكى» مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة بلغت %29.1 مسجلة نحو 644 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.

وتمكنت «شيفروليه» من اقتناص المرتبة الثانية بحصة سوقية %21 محققة بيع 464 وحدة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة قدرها %19.9 بنحو 441 مركبة.

وجاءت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %16 بنحو 354 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» فى المركز الخامس بنسبة %6.2 بواقع 138 وحدة.

وصعدت «فوتون» للمرتبة السادسة بعدما استحوذت على حصة سوقية %3.3 مسجلة نحو 74 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى.

وحصدت «ميتسوبيشى» المرتبة السابعة بحصة سوقية قدرها %1.9 محققة بيع 42 مركبة، تلتها «مرسيدس MCV» فى المركز الثامن بحصة سوقية %1.3 مسجلة نحو 28 أتوبيس.

وتمركزت «هيونداى» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية %0.6 مسجلة نحو 14 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «فولفو» فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %0.5 بإجمالى بيع 11 مركبة، تلتها «إيفكو» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %0.1 بواقع 3 أتوبيسات.

«تويوتا» تقتنص %50 من مبيعات «الميكروباص» فى مصر

اقتنصت العلامة الصينية «كينج لونج» مبيعات الميكروباص فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع، بنسبة بلغت %50 مسجلة نحو 354 مركبة، من إجمالى مبيعات القطاع البالغة نحو 713 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %21 بإجمالى بيع 147 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت %19 بواقع 138 وحدة.

وظهرت «فوتون» فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» فى مصر بحصة سوقية %10 مسجلة نحو 74 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى.

«سوزوكى» تهيمن على مبيعات «المينى فان»

هيمنت العلامة التجارية «سوزوكى» على مبيعات السيارات «المينى فان» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية %63 بإجمالى بيع 644 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «المينى فان» مسجلة حصة سوقية %37 بإجمالى 377 مركبة.