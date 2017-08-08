نقص المعروض يستدعي الأوفر برايس من جديد

أحمد شوقي وأحمد عوض: أدى نقص المعروض من بعض الطرازات فى السوق المحلية، إلى قيام شركات السيارات، من موزعين، وتجار، ببيع 10 طرازات، مملوكة لـ 5 علامات تجارية، بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية، بما يتراوح بين -2 50 ألف جنيه. و«اﻷوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافى، يحصل على السعر الرسمى للسيارة م

أحمد شوقي وأحمد عوض:

أدى نقص المعروض من بعض الطرازات فى السوق المحلية، إلى قيام شركات السيارات، من موزعين، وتجار، ببيع 10 طرازات، مملوكة لـ 5 علامات تجارية، بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية، بما يتراوح بين -2 50 ألف جنيه.

و«اﻷوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافى، يحصل على السعر الرسمى للسيارة من خلال الموزعيين أو التجار، وأحيانًا بعلم وصمت من الوكلاء.

وتوقع موزعون فى سوق السيارات، زيادة «الأوفر برايس» خلال الفترة المقبلة لتزداد قيمته، وليشمل طرازات أخرى، بسبب قلة المعروض، بعد أن قام بعض الوكلاء بتقليل الحصص الموردة إلى الموزعين، بغرض تقليل المخزون فى السوق، لمنع ظاهرة حرق الأسعار، وإقرار زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، وتقليص الوكلاء لحجم الواردات فى ظل ارتفاع التكلفة الاستيرادية، والركود الذى أصاب السوق خلال الأشهر الماضية، وتراجع الإنتاج بالخطوط التابعة لبعض شركات التجميع.

وأوضح أحد موزعى السيارات، أن بعض التجار والموزعين لجأوا للبيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية، بعد تراجع المخزون المتاح لديهم، فى ظل اتجاه بعض الوكلاء لخفض التوريدات لشبكة الموزعين.

ولفت إلى أن العروض والتخفيضات والخصومات التى قدمها الوكلاء والموزعون خلال الأسابيع الماضية، أسهمت فى تحريك المبيعات، والتقليل من حجم المخزون المتراكم لدى الوكلاء خلال الفترة الماضية؛ ما أسهم فى ظهور «الأوفر برايس» من جديد، ليشمل العديد من العلامات التجارية، من بينها سيارات نيسان نتيجة انخفاض مستوى التوريد من الشركة على خلفية مواجهتها مشكلات فى تدبير احتياجاتها الكاملة من المكونات.

ولفت إلى ان العلامات التجارية التى تشهد وفرة فى المعروض لم ترتفع أسعارها لدى الموزعين والتجار، عن الأسعار الرسمية، مثل العلامة الكورية كيا، والعديد من طرازات هيونداى.

وأضاف أن «الأوفر برايس» لنيسان صنى يدور بين 6 و7 آلاف جنيه، فيما يرتفع إلى 15 ألف جنيه لنيسان قاشقاى؛ فيما يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه لنيسان سنترا؛ موضحا أن سيارات نيسان لم تعد متوفرة بالمعارض بشكل كامل.

ولفت إلى أن تقليل التوريدات من جانب شركة دايموند موتورز، أدى إلى بيع لانسر بمبالغ إضافية تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه؛ فى ظل غياب النسخة الخليجية من السيارة موديل 2017، لعدم القدرة على الاستيراد لارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن ما يباع من لانسر الخليجية فى السوق ينتمى إلى موديل 2016، وليس 2017؛ لأن الأخير يزيد سعره عن الأسعار الحالية بـ 30 ألف جنيه وفق تكاليف الاستيراد الجديدة ما يقلل التنافسية مع الوكيل الرسمى للسيارة.

وأضاف أن ندرة سيارات الوكيل، وانخفاض الكماليات المتاحة بسياراته أعطى الفرصة لتجار الخليجى لتسويق موديل 2016 من ميتسوبيشى لانسر.

ولفت إلى أن الفئة «4×4» من تويوتا فورتشنر 2018، تشهد «أوفر برايس» 50 ألف جنيه لارتفاع الطلب عليها مقارنة بالفئات الأخرى؛ رغم أن أسعار الشكل الجديد من السيارة تتجاوز الشكل القديم بشكل كبير.

وأرجع الفجوة بين السعرين، إلى أن خط الإنتاج الجديد ينتج كميات محدودة من السيارة، ومن ثم يضطر لزيادة نسبة التكاليف الثابتة من سعر السيارة على كل وحدة، بغرض تعويض الاستثمارات.

واتفق معه علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة السبع أوتو موتيف، وأكد أن ظاهرة الأوفر برايس ناتجة عن نقص المعروض لعدد من الطرزات بالسوق، فضلا عن تراجع حجم المخزون الإستراتيجى منها لدى الوكلاء والشركات، موضحا أن الغالبية العظمى من شركات السيارات قلصت حجم وارداتها، لارتفاع التكلفة الاستيرادية، وفى ظل الأداء الضعيف للسوق، التى شهدت ركودا بالمبيعات بنسبة %45، خلال النصف اﻷول من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة 2016.

وأوضح السبع لـ»المال»، أن ظاهرة «اﻷوفر برايس» شملت بعض طرزات 2018 فقط، التى طرحت بالسوق خلال الفترة الماضية، كما أن العديد من شركات السيارات لم تورد الكميات المطلوبة، الأمر الذى أدى إلى وجود فجوة بين حجم المعروض، والطلب عليه، ما نتج عنه عودة ظاهرة «اﻷوفر برايس» من جديد.

وأشار إلى أن عدة شركات عزفت عن استيراد شحنات كبيرة من السيارات، خوفًا من عدم القدرة على بيعها، الأمر الذى يهددها بتوقف دورة رأس المال.

من جانبه أكد مدير المشتريات بإحدى شركات السيارات، أن الفترة الحالية تشهد نقصا بحجم المعروض لعدد من الطرازات بالسوق، بعد أن فسخ وكلاء سيارات التعاقدات المبرمة مع الموزعيين، بتوريد الكميات المتفق عليها خلال الفترة الماضية، ما تسبب فى تراجع حجم المخزون الإستراتيجى لعدد من الموديلات.

وأوضح أن قائمة «اﻷوفر برايس» شملت طرزات «هيونداى توسان، بواقع 2-7 آلاف جنيه، وميتسوبيشى لانسر بين 15-35 ألفًا، و3 طرازات لرينو كادجار، وداستر، ولودجي».

وتوقع أن يمتد «اﻷوفر برايس» لطرازات عدد من العلامات التجارية الأخرى مثل: «أوبل، وشفروليه، وجيلى، وإنفي»، خلال الفترة المقبلة.

ومن بين 10 طرازات، كانت تويوتا فورتشنر الأعلى، من حيث الأوفر برايس بواقع 50 ألف جنيه، فيما كانت رينو لودجى، ورينو داستر، الأقل بما يتراوح بين 2 و4 آلاف جنيه.

