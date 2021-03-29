سيــارات

نقص المعروض يرفع «الأوفر برايس» على سيارات «أوبل استرا» إلى 12 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بنحو 332 ألف جنيه، بدلًا من 320 ألفًا.
المال - خاص 7:47 ص, الأثنين, 29 مارس 21 7:47 ص, الأثنين, 29 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات عن زيادات سعرية على سيارات «أوبل استرا» بشكل غير رسمي – تحت مسمى “الأوفر برايس” إلى 12 ألف جنيه، لتباع للمستهلك بنحو 332 ألف جنيه، بدلًا من 320 ألفًا.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

اقرأ أيضا  الديزل يهيمن على الشاحنات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى خلال 2020

أرجع أحد موزعى السيارات، صعود “الأوفر برايس” على سيارات «أوبل استرا» إلى نقص المعروض منها داخل السوق، بالإضافة إلى إعلان وقف استيرادها من الخارج خلال الفترة المقبلة.

وينتمي طراز «أوبل استرا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

اقرأ أيضا  «الأوفر برايس» يقفز على سيارات «هيونداي أكسنت RB» إلى 14 ألف جنيه

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

شريحة «2000 – 000 3 جنيه» تتصدر مبيعات هواتف المحمول خلال فبراير (جراف)

أحمد عوض 7:49 ص, الأثنين, 29 مارس 21

هبوط «الأوفر برايس» على سيارات «هيونداي إلنترا HD».. تعرف على التفاصيل

المال - خاص 9:52 م, الأحد, 28 مارس 21

«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «إم جي ZS» إلى 8 آلاف جنيه

المال - خاص 9:51 م, الأحد, 28 مارس 21

خصومات على أسعار سيارات «تويوتا ياريس» تصل إلى 9 آلاف جنيه

المال - خاص 9:39 م, الأحد, 28 مارس 21

«الأوفر برايس» يقفز على سيارات «هيونداي أكسنت RB» إلى 14 ألف جنيه

المال - خاص 9:38 م, الأحد, 28 مارس 21

نقص المعروض يستدعي «الأوفر برايس» على سيارات «تويوتا كورولا» من جديد.. تعرف على الأسعار

المال - خاص 9:30 م, الأحد, 28 مارس 21