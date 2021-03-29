نقص المعروض يرفع «الأوفر برايس» على سيارات «أوبل استرا» إلى 12 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بنحو 332 ألف جنيه، بدلًا من 320 ألفًا.

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات عن زيادات سعرية على سيارات «أوبل استرا» بشكل غير رسمي – تحت مسمى “الأوفر برايس” إلى 12 ألف جنيه، لتباع للمستهلك بنحو 332 ألف جنيه، بدلًا من 320 ألفًا.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

أرجع أحد موزعى السيارات، صعود “الأوفر برايس” على سيارات «أوبل استرا» إلى نقص المعروض منها داخل السوق، بالإضافة إلى إعلان وقف استيرادها من الخارج خلال الفترة المقبلة.

وينتمي طراز «أوبل استرا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.