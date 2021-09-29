سيــارات

نقص المعروض يدفع الموزعين لزيادة «الأوفر برايس» على سيارات «هيونداي إلنترا HD» إلى 25 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 272 إلى 296 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 11:56 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 11:56 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

المال خاص

رفع عدد من موزعي وتجار السيارات، قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها على طرازات «هيونداي إلنترا HD» بشكل غير رسمى تحت مسمى «أوفر برايس»، بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

اقرأ أيضا  تعرف على عدد السيارات المرخصة من «إم جي» بوحدات المرور خلال أغسطس (جراف)

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
GL24727225
GL SR25427925
GL DAB ABS26729225
GL H/L27129625
القيمة بآلاف جنيه

من جهته، أرجع أحد موزعي السيارات، زيادة أسعار طرازات «هيونداى إلنترا HD»، إلى نقص الكميات المعروضة منها داخل السوق المحلية التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضا  زيادات رسمية في أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر».. تعرف على التفاصيل

ينتمي طراز «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

«الأوفر برايس» يرتفع من جديد على سيارات «شيفروليه أوبترا» إلى 15 ألف جنيه

المال - خاص 6:05 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

سعر ومواصفات سيارات «كيا إكسيد» موديل 2022

أحمد عوض 2:48 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

زيادات في أسعار سيارات «كيا سبورتاج» تصل إلى 10 آلاف جنيه

أحمد عوض 1:05 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

تعرف على أسعار سيارات «كيا إكسيد» الجديدة

أحمد عوض 12:48 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

%50 انخفاضاً فى المعروض من إطارات السيارات فى السوق المحلية

شريف عيسى 5:54 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

«المينى فان» تنضم لـ«الأوفر برايس»

أحمد عوض 5:51 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21