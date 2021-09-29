نقص المعروض يدفع الموزعين لزيادة «الأوفر برايس» على سيارات «هيونداي إلنترا HD» إلى 25 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 272 إلى 296 ألف جنيه لمختلف الفئات

المال خاص

رفع عدد من موزعي وتجار السيارات، قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها على طرازات «هيونداي إلنترا HD» بشكل غير رسمى تحت مسمى «أوفر برايس»، بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات GL 247 272 25 GL SR 254 279 25 GL DAB ABS 267 292 25 GL H/L 271 296 25 القيمة بآلاف جنيه

من جهته، أرجع أحد موزعي السيارات، زيادة أسعار طرازات «هيونداى إلنترا HD»، إلى نقص الكميات المعروضة منها داخل السوق المحلية التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي خلال الفترة الحالية.

ينتمي طراز «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.