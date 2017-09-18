نقص المعروض يدفع أوفر برايس نيسان لمستوى 40 ألف جنيه

- تحصيل 5-16.5 ألف جنيه مبالغ إضافية على "صني"أحمد شوقي:اشتعلت قيمة الأوفر برايس على سيارات العلامة اليابانية نيسان لتتراوح بين 30 و40 ألف جنيه لطراز قاشقاي وبين 3 و16.5 ألف جنيه لنيسان صني. وكان الأوفر برايس على سيارات نيسان يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه لجميع طرازات نيسان بداية شهر أغسطس الماضي. و

– تحصيل 5-16.5 ألف جنيه مبالغ إضافية على “صني”

أحمد شوقي:

اشتعلت قيمة الأوفر برايس على سيارات العلامة اليابانية نيسان لتتراوح بين 30 و40 ألف جنيه لطراز قاشقاي وبين 3 و16.5 ألف جنيه لنيسان صني. وكان الأوفر برايس على سيارات نيسان يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه لجميع طرازات نيسان بداية شهر أغسطس الماضي. وقد أسهم في هذا الارتفاع نقص المعروض في السوق.

والأوفر برايس عبارة عن المبالغ التي يحصلها الموزعون والتجار من العملاء إضافة إلى السعر الرسمي للسيارة مقابل التسليم الفوري وعدم الاضطرار للانتظار بقوائم الحجز التي قد تمتد لشهور.

وأوضح أحد موزعي سوق السيارات أن الأوفر برايس على نيسان قاشقاي يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه بسبب ارتفاع الطلب عليها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV نظرًا لمحدودية أسعارها مقارنة بالسيارات المنافسة.

وأضاف أن الموزعين يسلمون حاليا الفئة الأولى من نيسان صني للتجار بسعر 205 رغم أن سعرها الرسمي 202 لتباع للعميل بنحو 207 ألف جنيه ليقدر الأوفر برايس بقيمة 3 آلاف جنيه، ويرتفع الأوفر برايس في الفئة الثانية من 210 تجاري إلى 221 ألف حاليًا بواقع 11 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس خلال اليومين السابقين بواقع 2000 جنيه حيث كان يقدر سعرها التجاري بـ 223 ألف جنيه لتصل إلى العميل بنحو 225 ألف.

ولفت إلى أن السعر التجاري للفئة الأعلى من نيسان صني يقدر بـ 220.5 ألف جنيه لكنها تصل التجار فعليًا بنحو 235 ألف وللعميل بواقع 237 ألف ليصل الأوفر برايس إلى نحو 16.5 ألف جنيه.

وفي المقابل أوضح الموزع أن السيارة نيسان سنترا لا تشهد أوفر برايس حاليا بسبب محدودية الطلب عليها نظرا لاشتداد المنافسة ضمن فئتها كما تتجاوز أسعارها العديد من السيارات المنافسة مثل ميتسوبيشي لانسر المستوردة بالكامل على سبيل المثال مما يحد من الطلب على السيارة.

وأشار إلى ان الأوفر برايس أدى لتراجع الطلب مرة أخرى بعد الحركة الجزئية التي شهدها خلال الفترة الماضية مضيفًا أن دخول العام الدراسي الجديد أسهم أيضًا في هذا التراجع.

يذكر أن نيسان تحتل صدارة سوق السيارات الملاكي بحصة سوقية 24% حتى نهاية يوليو الماضي بعد بلوغ مبيعاتها 11.9 ألف سيارة من إجمالي 49.6 ألف سيارة مقابل 14.2% من مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 12 الف وحدة من إجمالي 84.4 ألف سيارة.