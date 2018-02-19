نقص الدجاج يجبر كنتاكي على إغلاق مئات الفروع ببريطانيا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن قالت سلسلة مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة، اليوم، إنها اضطرت لإغلاق المئات من فروعها في بريطانيا بسبب نقص إمدادات الدجاج. وبحسب الشركة، ظهرت المشكلة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن حوّلت الشركة تعاقد شحن الدجاج إلى شركة…

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





قالت سلسلة مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة، اليوم، إنها اضطرت لإغلاق المئات من فروعها في بريطانيا بسبب نقص إمدادات الدجاج.

وبحسب الشركة، ظهرت المشكلة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن حوّلت الشركة تعاقد شحن الدجاج إلى شركة دي إتش إل، لكن مشاكل واجهتها الأخيرة في مستهل تنفيذ التعاقد عطّلت الإمدادات.

ووفقًا لرويترز، اضطرت كنتاكي لإغلاق معظم فروعها الـ900 في بريطانيا.

وأكد موقع كنتاكي على الإنترنت أن “جلب دجاج طازج لنحو 900 فرع دون مساعدة شريك، أمر شديد التعقيد”.

وتابع: “لن نساوم على الجودة.. لذا فإن توقف الشحن أدى إلى غلق بعض مطاعمنا أو عمل البعض الآخر لساعات قليلة أو بقائمة غير كاملة من الأطعمة المعتادة”.

من جهتها قالت “إتش دي إل” إن مشاكل في العمليات كانت وراء تعطل الشحن، وتابعت: “نعمل مع كنتاكي وشركائنا الآخرين لتدارك الوضع”.