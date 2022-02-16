نقص الحصص يدفع موزعى «شيفروليه» لرفع «أوفر برايس» أوبترا لمستويات قياسية

يتراوح بين 25 إلى 28 ألف جنيه فى المركبة

قرر عدد من موزعى سيارات «شيفروليه» فرض زيادات سعرية – بشكل غير رسمى – على طرازات «أوبترا» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 25 إلى 28 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المَبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

من جهته، أرجع أحد موزعى «شيفروليه» الزيادات السعرية على طرازات «أوبترا» إلى نقص الحصص والكميات الموردة من جانب وكليها المحلى مما أدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطب داخل السوق المحلية.

وأضاف الموزع، الذى رفض ذكر اسمه، أن الوكيل المحلى لـ«شيفروليه» أبلغ بعض موزعيه المعتمدين عن انخفاض الحصص الموردة من طرازات «أوبترا» نتيجة نقص بعض مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع ولاسيما توجيه النصيب الأكبر من الكميات المنتجة محليًا لصالح مبادرة إحلال المركبات القديمة بفئات تعمل بالغاز الطبيعى لتغطية الطلبات المقدمة من جانب المستهلكين.

وتوقع أن تشهد أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» مزيدا من الارتفاعات الجديدة من جانب الموزعين والتجار خاصة فى ظل استمرار نقص الكميات المعروضة داخل السوق المحلية خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» استحوذ طراز «شيفروليه أوبترا» على حصة سوقية %8.4 من مبيعات سيارات الركوب المنتمية فئة الطرازات المتوسطة «Car-C» فى مصر، بعدما تمكنت من بيع 5778 مركبة خلال العام الماضى.

فى المقابل، بلغ إجمالى عدد الطرازات المرخصة من «أوبترا» نحو 282 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وينتمى طراز «أوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته 1500 سى سى، ينتج قوة قدرها 110 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات «أوتوماتيك».

وتتوافر السيارة داخل السوق المحلية عبر3 فئات بأسعار رسمية تبدأ من 201.5 إلى 231.5 ألف جنيه.