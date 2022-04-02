نقص أشباه الموصلات يهوي بمبيعات السيارات الجديدة في اليابان للعام الثاني على التوالي

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في اليابان للعام الثالث على التوالي في السنة المالية 2021، بانخفاض 9.5% عن العام السابق، حيث تباطأ الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات والمكونات الأخرى وسط جائحة فيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19″، حسبما ذكرت هيئات صناعة السيارات.

تم بيع ما مجموعة 4215826 سيارة في العام المنتهي أمس الأول الخميس، وفقًا لجمعية تجار السيارات اليابانية وجمعية السيارات الخفيفة والدراجات النارية اليابانية، وفقًا لما أوردته صحيفة “جابان تايمز”.

وتراجعت مبيعات السيارات المحلية باستثناء السيارات الصغيرة بنسبة 8.2% إلى 2660855 وحدة، وهو ثاني أدنى مستوى منذ بدء المسح في السنة المالية 1968.

وباعت شركة تويوتا، عملاقة صناعة السيارات اليابانية، 1.313.913 وحدة، بانخفاض 9.7%.

وأجبر تأثير الوباء في جنوب شرق آسيا على التدافع للحصول على أجزاء وخفض الإنتاج المحلي مؤقتًا بشكل كبير.

وسجلت شركتا هوندا موتور ونيسان موتور انخفاضًا بنسبة 3.4% و1.1% على التوالي.

كما أعلنت شركة شركة صناعة السيارات اليابانية “مازدا” عن انخفاض بنسبة 15.4%، مع تكبد شركة سوبارو خسائر في المبيعات بنسبة 14.2%.

وعلاوة على ذلك هبطت بيعات المركبات الصغيرة ، التي لديها إزاحة محرك تصل إلى 660 سم مكعب، بنسبة 11.5% لتصل إلى 1,554,971 وحدة، وهو أدنى مستوى منذ 24 عامًا.

باعت شركة دايهاتسو موتو، التابعة لشركة تويوتا للسيارات الصغيرة، 506436 سيارة، بانخفاض 7.8%.

وسجلت شركة سوزوكي موتور كورب هبوطا في مبيعاتها من السيارات 12.8% إلى 470498 وحدة.