نقاشات موسعة بـ«شباب النواب» حول زيادة أعداد الجماهير لحضور المباريات ومواجهة التعصب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشات موسعة حول القضاء على ظاهرة التعصب في الملاعب ووسائل الإعلام، وكذلك العمل على زيادة أعداد الجماهير.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مناقشة قضية التعصب الرياضى تأتي ضمن أولويات عمل اللجنة، حيث ستتم مناقشته من حيث الأسباب؛ والتى من بينها (الإعلام الرياضى- وسائل التواصل الاجتماعى)، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة.

وهو ما اتفق معه النائب حازم إمام، أمين سر اللجنة، الذي طالب بضرورة دعوة المتخصصين والقائمين على القنوات الرياضية، خاصة القنوات الفئوية، وذلك من أجل وجود تغطية بعيدة عن التعصب.

من جانبه أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية العمل على عودة الجماهير للمدرجات وزيادة الأعداد، واتفق معه النائب حازم إمام الذي أكد أنه تمّت زيادة الأعداد إلى 6 آلاف مشجع، ومن الممكن زيادة تلك النسبة في حال وجود تدخُّل من اللجنة.

فيما أكد الدكتور محمود حسين أن ملف عودة الجماهير من الملفات التي حرصت اللجنة منذ دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني، على فتحه، وهو ما حقق انفراجة كبيرة بالسماح بدخول أعداد من الجماهير خلال الفترة الماضية.

وتضمنت خطة عمل اللجنة التي ناقشها أعضاء اللجنة عقد جلسات استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 بحضور الجهات المعنية وذوي الشأن (وزارة الشباب والرياضة- اللجنة الأوليمبية المصرية- الاتحادات الرياضية- الأندية الرياضية- المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات- الإعلاميين الرياضيين- ممثلى لجنة قطاع التربية الرياضية واللجان العلمية وعُمداء كلية التربية الرياضية على مستوى الجمهورية والمتخصصين بالشأن الرياضى من ذوى الخبرة- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون.

كما تضمنت أيضًا مناقشة الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي وسبل تنمية مواردها الذاتية في ضوء تحولها من هيئة خِدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الهيئة والاستثمار في منشآتها بما يعود على الهيئة بالنفع في زيادة مواردها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضمنت فيه خطة عمل اللجنة مناقشة دور كل من صندوق الرياضة المصري، وصندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة في دعم وتمويل الرياضات بكل أنواعها وأشكالها،

وإقامة البطولات الرياضية المختلفة ودعم الرياضيين بكل السبل المادية والمعنوية؛ بهدف رفع كفاءة مستواهم الرياضي، وتمويل ما يحتاج إليه النشء والشباب والرياضة من أنشطة ومشروعات تهدف إلى توفير فرص النمو المتكامل والارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب وتعظيم دورهم في الحياة العامة في كل المراحل السنّيّة.

ومن المقرر أن تركز اللجنة على مناقشة مساعي الدولة المصرية لاستضافة عدد من البطولات الرياضية الدولية المقترحة؛ مثل أوليمبياد 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2036 من حيث متطلباتها والمعوقات التى تواجهها،

وكذلك استعدادات وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية للبطولات الرياضية التي ستستضيفها مصر على أرضها، أو التي ستشارك فيها في مختلف الألعاب الرياضية، سواء كانت فردية أو جماعية.

وتتضمن خطة اللجنة مناقشة استعدادات دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية المزمع إقامتها بباريس 2024 مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المشارِكة،

وكذلك استعدادات وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية لبارالمبياد باريس 2024، ومتابعة توفير الدعم اللازم للأبطال الرياضيين في الألعاب البارالمبية.

في سياق متصل تضمنت الخطة متابعة البرامج المنفَّذة من قِبل وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في عدد من المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد والمناطق المصنَّفة مناطق نائية،

فضلًا عن مناقشة موضوع الحافز الرياضي، ووضع المعايير الضابطة له على المستويين المحلي والدولي بما يتلافى السلبيات السابقة،

وبما يحفز الطلاب على المشاركة في البطولات المحلية والدولية في ظل الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية بشأن دراسة الحوافز والمكافآت التشجيعية لممارسي الرياضة بالمدارس والجامعات، وتشديد العقوبات على من يثبت تلاعبه في منح هذا الحافز لغير مستحقّيه.

كما تضمنت خطة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تفعيل بروتوكول التعاون في مجال السياحة الرياضية الموقَّع بين وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة للنهوض بهذا المجال، في ظل عودة السياحة إلى مصر وتنظيم مصر العديد من البطولات الرياضية الدولية خلال الفترة الماضية، وكيفية تعظيم العائد منها بما ينمي موارد الدولة والاعتماد على السياحة الرياضية كأحد مصادر الدخل القومي.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة تفعيل البروتوكول الموقَّع بين وزارة الشباب والرياضة ووزارتي التعليم والتعليم العالي بشأن استغلال منشآتها الشبابية والرياضية لتفعيل النشاط الرياضي بالمدارس والجامعات لتنمية وتأهيل النشء والشباب بدنيًّا وعقليًّا ومناقشة دور اللجان الاستشارية بوزارة الشباب والرياضة؛ للوقوف على ما قدّمته من دراسات وأبحاث خلال السنوات الخمس السابقة وحجم الاعتمادات المالية المخصصة لتلك اللجان لتقييم وضعها ومدى جدواها لتطوير إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وخططها وبرامجها المنفَّذة في قطاعي الشباب والرياضة.