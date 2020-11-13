نقاد يوضحون الاختلافات بين مهرجان الإسكندرية السينمائي والجونة

يرى كثير من السينمائيين أن المهرجان لا يشبه أبدا مهرجان الجونة السينمائي في كثير من الظواهر

انطلقت الدورة الجديدة لمهرجان الإسكندرية السينمائي منذ أيام قليلة، ويرى كثير من السينمائيين أن المهرجان لا يشبه أبدا مهرجان الجونة السينمائي في كثير من الظواهر، رغم أن الاثنين يعتبران مهرجانين سينمائيين.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد السينمائيين في مهرجان الإسكندرية السينمائي حتى الآن، ومدى الاختلافات بينه وبين مهرجان الجونة السينمائي.

سمير الجمل: السينمائي يبرز الاهتمام بصناعة السينما ورموزها

أكد الناقد الفني سمير الجمل أن مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الحالية يركز فقط على الأفلام السينمائية المعروضة والندوات وليس الاحتفالات والأزياء مثل مهرجان الجونة السينمائي.

ونوه أن هناك أفلاما سينمائية من دول كثيرة من المغرب وتونس وسوريا ولبنان، لافتا إلى أنه أول مرة يذهب لمهرجان سينمائي وتكون الندوات المقامة به هي الأساس بالنسبة لإدارة المهرجان، لدرجة أنها غطت على الفعاليات الأخرى بالمهرجان.

وأوضح أن وجودها في مكان واحد سهل التواجد فيها ، وذلك نادرا ماتحدث في معظم المهرجانات السينمائية منذ سنوات ، مشيرا ان ندوات المهرجان حتى الان كانت ممتلئة خاصة ندوة المخرج محسن احمد واستاذه عبد العزيز فهمي وذلك هام جدا ان يتم الاحتفال بالسينما ورموزها لانهم صناعها الحقيقيين سواء محسن احمد او سعيد الشيمي وغيرهم.

وعلى الجانب الآخر، يرى أن تكريم أي فنان بالمهرجان مثل صلاح عبد الله ليس بسبب نجوميته لانه ليس مصنفا كنجم شباك وانما لقيمته الفنية وذلك يحسب لمهرجان الإسكندرية.

وأوضح أن الاهتمام بصناعة السينما بصورة كبيرة في مهرجان الاسكندرية السينمائي مقارنة بمهرجان الجونة السينمائي ، ويكفي الاهتمام بالاحتفال بمئوية الراحل فريد شوقي أي الاهتمام بالفنانون الراحلون أيضا.

أحمد سعد الدين : صناعة المهرجانات تعتمد على المادة والاسكندرية يجذب المتخصصين فقط

ويرى الناقد السينمائي أحمد سعد الدين ان الفرق بين المهرجانين ان صناعة المهرجانات تقوم على راس المال والمادة ، فمهرجان الجونة السينمائي بدا كبيرا منذ سنوات بسبب الدعم المادي الكبير له من ال ساوريس اما مهرجان الاسكندرية السينمائي يعتبر مهرجانا سينمائيا عريقا منذ 42 عاما لكن يعتمد فقط على الاموال التي يتم انفاقها من وزارة الثقافة المصرية .

وأضاف أن هناك فارقا كبيرا بين مهرجان الإسكندرية السينمائي والجونة من حيث نوعية الافلام السينمائية المعروضة بهما والاستاسليست الموجود ايضا للفنانون والضيوف المشاركة بالمهرجانين ، مؤكدا اي مهرجان يتم اقامته في الوقت الحالي يعتمد بشكل اساسي على المادة وكلما كانت كبيرة وممولة بصورة ضخمة يظهر المهرجان بصورة افضل للجمهور العادي ، لذلك مهرجان الجونة يصفه الكثيرين بانه مهرجان للريد كاربت اما الاسكندرية فهو للمتخصصين بصناعة السينما فقط ولايجذب الاعلام لان فعالياته لاتقارن جودتها بمهرجان الجونة السينمائي ابدا .

وعن الأفلام التي عرضت في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدورة الحالية وكانت جيدة قال : هناك فيلم مغربي اسمه “الابسي ” ويتحدث عن الخلافات الزوجية وكيف يمكن الاتصال بطبيب نفسي لحل مشاكلها ” ، بالاضافة لفيلم سوري مميز للفنان ايمن زيدان كان جيدا ” THE DARCK CLOUD” اي الغيوم الداكنة ويتحدث عن الحرب في سوريا كيف كان تاثيرها على الناس فيما بعد .